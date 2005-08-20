رئيس سازمان تبليغات اسلامي زنجان در گفتگو با "مهر" : برگزاري نماز صبح به جماعت قدرت تفكر و انديشه نمازگزار را افزايش مي دهد

حجت الاسلام علي دشتكي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان زنجان در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت : بحث اهميت و جايگاه نماز بر كسي پوشيده نيست ، نماز عامل خودسازي و تقرب به خداوند متعال است كه رسيدن به چنين جايگاهي ، سعادت دنيوي و اخروي را براي فرد به همراه دارد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان زنجان با تأكيد بر اينكه نماز محوريت ويژه اي در سعادت انسان و بدنبال آن ، جامعه دارد ، گفت : خودسازي انسان موجب ارتقاء فرهنگ جامعه مي شود و بر كسي پوشيده نيست ، چنانچه اين عمل عبادي و سازنده بصورت جماعت برگزار شود ، ارزشها و تأثيرات آن بطور چشمگيري افزايش خواهد يافت .

حجت الاسلام دشتكي تصريح كرد : امتيازاتي كه از طريق برگزاري نماز جماعت نصيب نمازگزار مي شود ، بسيار ارزشمند است و به هيچ عنوان منطقي نيست كه انسان چنين آثار و بركاتي را از دست بدهد .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان زنجان با اشاره به اينكه برگزاري نماز صبح به جماعت ، تأثيرات ويژه اي در روحيه نمازگزار دارد ، يادآورشد : چنين فردي با روحيه بالا و قوي ، در زمينه علمي ، فرهنگي ، فكري و انديشه اي بسيار قوي تر از سايرين عمل خواهد كرد و بطور طبيعي در راستاي ارتقاء فرهنگ و معنويت در سطح جامعه تأثيرگذار خواهد بود .

وي با تأكيد بر ضرورت فرهنگسازي در مورد اقامه نماز صبح به جماعت ، افزود : چنانچه مسئولان در اين خصوص موفق عمل كنند ، مي توان شرايطي را ايجاد كرد كه ضمن برگزاري اين فريضه عبادي به جماعت ، عموم افراد جامعه از خيرات و بركات آن بهره مند شده ، جامعه اي بانشاط و سالم داشته باشيم .