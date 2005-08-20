ايران بي تقصير است، اورانيوم هاي غني شده منشاء خارجي دارد/ پاكستان بايد پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تايمز، ديپلمات هاي غربي شب گذشته اعلام كردند: آژانس بين المللي انرژي اتمي در پي بازرسي كارشناسان مستقل، به اين نتيجه رسيد كه ذرات اورانيوم غني شده كه در ايران يافت شده از تجهيزات وارداتي به اين كشور راه پيدا كرده بودند و در ايراني غني سازي نشده اند.

اين ديپلمات نزديك به آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه داد: آخرين يافته هاي ديده بان هسته اي سازمان ملل به نفع ايران است و نشانه اي بر ضد اين كشور ندارد.

به گفته اين ديپلمات، ذرات غني شده اورانيوم به احتمال زياد از قطعاتي كه از پاكستان به ايران منتقل شده، وارد اين كشور شده است و دراين زمينه پاكستان بايد پاسخگو باشد.

اين ديپلمات در عين حال تاكيد كرد: اما موضوع اورانيوم هاي كم غني شده كه در ايران پيدا شده،هنوز حل نشده باقي مانده است و ايران در اين زمينه پاسخ نداده است.

قرار است آژانس بين المللي انرژي اتمي آخرين گزارش خود درباره ايران را 3 سپتامبر( 12 شهريور ) ارائه دهد.

در همين زمينه وبا توجه به درپيش بودن نشست سپتامبر يك كارشناس و مدير مطالعات در مؤسسه مطالعات استراتژيك در لندن گفت:"تصور بنده بر اين است كه ايراني ها قبل از سپتامبر تلاش خواهند كرد تا با اروپا معامله نمايند اما فكر مي كنم كه اروپائيها فكرهاي خود را كرده و آماده عقب نشيني نيستند".

وي همچنين گفت:ايران تلاش خواهد كرد تا در مرحله اول موافقت را جلب نموده و اورانيوم غني شده بسازد كه مي تواند سوخت براي نيروگاههاي هسته اي و همچنين مي تواند مواد اوليه اي براي ساخت بمب اتمي باشد.

تحليگر اين خبرگزاري مي نويسد:آژانس بين المللي انرژي اتمي با تصويب قطعنامه اي نگراني خود را از شروع برنامه هاي هسته اي ايران اعلام كرد و تاريخ 3 سپتامبر را براي ارائه گزارش پيرامون همكاري ايران اعلام نمود.

همچنين بعد از رد مشوق هاي اروپا از سوي ايران يك سخنگوي وزارت خارجه انگليس در لندن اظهار داشت :در حاليكه گفتگو با سه كشور اروپائي ادامه دارد ايران توافقات خود را مبني بر حفظ تعليق نقض كرده است .

سيموردر اين باره مي گويد:ممكن است ايراني ها بر موضع سرسختانه خود پافشاري كنند به خاطر اينكه آنها در حال حاضر نسبت به زماني كه در سال گذشته تعليق را پذيرفتند در موضع قوتري هستند. جهان در زماني كه آمريكا به لحاظ نظامي در عراق گير كرده است و نمي تواند مناقشه ديگري را بپذيرد و همچنين قيمتهاي نفت خام روبه افزايش است نمي تواند صادرات نفت ايران را قطع كند.

اين كارشناس مي گويد:همچنين ايراني ها از آنجائيكه ظاهراً براي برداشتن و رفع آلودگي ها در مراحل اوليه تبديل سنگ اورانيوم كيك زرد به گازي كه براي سوخت راكتور بكار مي رود مشكل داشتند نياز دارند تا در گفتگوهايشان زرنگي كنند.

از سوي ديگر يك ديپلمات غير غربي كه برنامه هاي هسته اي ايران را دنبال مي كند به خبرگزاري فرانسه گفته است:"در ابتدا زماني كه گفتگوها با اروپا شروع شد ايرانيها در حركتي كه همزمان بود با حل مسائل مربوط به فرايند تبديل ،موافقت كردند تا تبديل اورانيوم را به حالت تعليق درآورند.

اين ديپلمات در ادامه با اشاره به اينكه اكنون ايران آماده راه اندازي دستگاههايش مي باشد گفت:"طي دوره تعليق فعاليت هاي زيادي براي تعميرعيبها و نقصها بود واين نشان مي دهد كه احتمالاً آنها بعد از تلاش قابل ملاحظه براي به روز كردن سيستمهاي خود، با مشكل عمده اي روبرو نخواهند شد و اينكه شيوه هاي ايرانيان در دو سال گفتگوها با آژانس و اروپائيها اينگونه بوده كه اين كشور فعاليت هاي هسته اي خود را متوقف كرده و زماني كه نيازنداشت تا ماشينهاي خاصي را راه اندازي كند، به سوي بحران حركت مي كرد.