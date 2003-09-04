افراد دستگير شده در كركوك در انفجار نجف دخالت داشته اند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يك مقام مسئول در پليس كركوك امروز پنجشنبه گفت: سه نفري كه روز گذشته در اين شهر دستگير شده بودند قصد اجراي برنامه هاي تروريستي را داشته و يكي از آنها به عضويت در گروه انصار الاسلام اعتراف كرده است .

گروه انصار الاسلام به داشتن ارتباط با سازمان القاعده و اقدامات تروريسي درعراق متهم است .

اين مقام افزود: افراد دستگيرشده مقادير زيادي مواد منفجره به همراه داشتند و به اجراي عمليات تروريستي و بمب گذاري درمناطقي از شهرهاي كركوك و سليمانيه از جمله دفاتر شركت نفت شمال در كركوك ، يكي از بازارهاي شهر سليمانيه و پل سوم شهر كركوك اعتراف كردند.

افراد دستگيرشده توسط پليس كركوك همچنين از مكان اختفاي 1200 كيلوگرم مواد منفجره خبر دادند. اين مقام مسئول در پليس شهر كركوك همچنين ازادامه تحقيقات در اين زمينه خبر داد و گفت : افراد دستگير شده با اتفجار دفتر سازمان ملل متحد در عراق و انفجار شديد روز جمعه گذشته شهر نجف ارتباط داشته اند .



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