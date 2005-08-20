رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزير اقتصاد از مناطق سيل زده بازديد كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اولين جلسه هيات دولت كه استاندار گلستان به عنوان مهمان در آن حضور داشت ، جليل بشارتي نماينده اعزامي رئيس جمهور به مناطق سيل زده گزارش خود را به هيات دولت ارائه داد.



نماينده ويژه رئيس جمهور با اشاره به ابلاغ مراتب همدردي رئيس جمهور به سيل زدگان شهرستان كلاله گفت: اينجانب در جمع مردم هر منطقه خسارت ديده كه مورد بازديد قرار مي گرفت حسب تاكيد قبلي مراتب همدردي رياست محترم جمهور را ابلاغ كردم كه متقابلاً تشكر و سلام آنان منعكس مي شد.



بشارتي با اشاره به حجم سيل هاي شهرستان كلاله افزود: بارندگي سيل اول در ارتفاعات گليداغ و دورتر از رودخانه جنگل گلستان به ميزان 87 ميلي متر و مجموع بارندگي سيل دوم در محور جنگل گلستان 141 ميلي متر و در ايستگاه دشت شاد محل سرشاخه بالادست رودخانه جنگل گلستان 113 ميلي متر به ثبت رسيده است.



به گفته وي، در همين مناطق زمان وقوع سيل مخرب سال80 به ترتيب 400 ميلي متر و 150ميلي متر ثبت شده است.



وي خاطرنشان كرد: به رغم وقوع اين دو سيل به ويژه شدت سيل اخير نسبت به سيل سال80 وتخريب بخشهاي عمده اي از راه اصلي تنگراه به طول تقريبي 20 كيلومتر، تلفات انساني در رودخانه نبوده و مجموعا تلفات انساني كمتري نسبت به سيل80 داشته ايم.



بشارتي با اشاره به عمليات سريع نجات و اسكان موقت سيل زدگان گفت: با توجه به تجارب مجموعه استان گلستان اينجانب در زمان جنگ كه مسئوليت ستاد حوادث كشور را برعهده داشتم و چه بعد از آن در بازديد از مناطق حادثه ديده و يا محروم با عمليات امداد، نجات و اسكان موقت نظرم بر اين است كه مجموعه تشكيلات امدادي اين استان در حدي قابل توجه نهادينه شده است.



وي ادامه داد: ستاد حوادث استان و به ويژه هلال احمر با توجه به تجارب و توشه اي ارزنده براي مهار، پيشگري ، امداد ،نجات و اسكان توانست به نحو غيرقابل تصوري بدون درخواست كمك از ساير استانها، امدادرساني به اين مناطق را انجام دهد.



نماينده اعزامي رئيس جمهور با تاكيد بر مديريت مناسب ستاد حوادث غيرمترقبه استان در اين حادثه تصريح كرد: با اين دستگاه ها با نيروي داوطلب؛ امكانات موجود در انبارهاي خود، پشتيباني مركز و دوبالگرد از مركز و سگ هاي تجسس؛ با حركتي بي وقفه و شبانه روزي، بهترين امداد را به مردم خسارت ديده انجام دادند.



بشارتي ادامه داد: هوشياري مسئولان محلي در لحظه سيل، امداد رساني را شتاب داد و حضور به موقع و قبل از وقوع سيل همه دست اندركاران در مسير مناطق مورد تهديد، موثر واقع شد كه قابل تقدير است.



وي با اشاره به اقدامات انجام شده، افزود: جمع آوري اجساد و تلفات انساني در حوضچه درياچه سد و مسير رودخانه و كمك براي نجات فوري، استقرار شش اردوگاه مجهز به چادر و وسايل اوليه زندگي برخي از اقداماتي بوده كه سريعا در اين مناطق انجام گرفت.



وي اضافه كرد: توزيع چادر، امكانات و مواد غذايي در روستاهايي كه نياز به جابجايي نداشتند, عمليات امدادي فوري، راهگشايي و روانسازي محورهاي خسارت ديده از ديگر اقداماتي بوده كه به سرعت در استان انجام گرفته است.



بشارتي علاوه بر پيشنهادهاي خود به هيات دولت خطاب به رئيس جمهور خاطرنشان كرد: پيشنهاد مي شود به هر نحوي كه مورد صلاحديد است حضرتعالي از استانداري ، ستاد حوادث كشور و ستاد استان به ويژه جمعيت هلال احمر استان، مديران و دست اندركاران دستگاه هاي اجرايي كه از زبان مردم خسارت ديده به شكل خودجوش در طول سفر نسبت به حضور شبانه روزي همه آنان چه در هشداردهي و چه امداد و نجات اعلام تشكر شنيده شد، قدرداني و سپاسگزاري شود.





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