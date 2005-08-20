شوراي ملي ايمني زيستي تشكيل شد

دكتر قره ياضي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: شوراي ملي ايمني زيستي به رياست معاون اول رييس جمهور و عضويت تعدادي از وزرا و نايب رييسي وزير جهاد كشاورزي تشكيل شد.

وي تصريح كرد: اين شورا در مورد سياست گذاري هاي كلان در زمينه مهندسي ژنتيك، استفاده از فرآورده هاي محصولات تراريخته، واردات و صادرات و رهاسازي اين محصولات تصميم گيري خواهد كرد.

قره ياضي خاطرنشان كرد: در اين مصوبه پيش بيني شده كه هر يك از وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، علوم، تحقيقات وفناوري، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، وزارت بازرگاني و صنايع و سازمان حفاظت از محيط زيست يك كار گروه ايمني زيستي تخصصي در سطح سازمان يافته تشكيل دهند.

رييس دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي اظهار كرد: همچنين اين دبيرخانه در عين حال كانون ملي پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا را نيزعهده دار خواهد بود.