پارك كي وون: ازعملكرد تيم واليبال دانشجويان رضايت كامل دارم

به گزارش خبرنگار" مهر" پارك كي وون پس ازكسب اين مقام گفت: ما ازتيم وعملكرد بازيكنان دراين مسابقات راضي هستيم. بهرحال واليبال ايران درحال پيشرفت است و بايد براي واليبال دانشجويي سرمايه گذاري بيشتركرد.

سرمربي تيم واليبال دانشجويان كشورمان گفت: اين دوره ازمسابقات سطح بالايي داشت وحريفان خوبي شركت كرده بودند كه توانستند بازيهاي خوبي را به نمايش بگذارند.

وي درپايان خاطرنشان ساخت: تيم واليبال ايران مي توانست نتايج بهتري كسب كند، اما به هرحال بايد پذيرفت كه تيمهاي واليبال شركت كننده در اين دوره ازمسابقات با نفرات كاملي به تركيه آمده بودند و اكثربازيكنان ملي پوششان را نيزدراختيار داشتند.