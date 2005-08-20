به گزارش خبرنگار" مهر" پارك كي وون پس ازكسب اين مقام گفت: ما ازتيم وعملكرد بازيكنان دراين مسابقات راضي هستيم. بهرحال واليبال ايران درحال پيشرفت است و بايد براي واليبال دانشجويي سرمايه گذاري بيشتركرد.
سرمربي تيم واليبال دانشجويان كشورمان گفت: اين دوره ازمسابقات سطح بالايي داشت وحريفان خوبي شركت كرده بودند كه توانستند بازيهاي خوبي را به نمايش بگذارند.
وي درپايان خاطرنشان ساخت: تيم واليبال ايران مي توانست نتايج بهتري كسب كند، اما به هرحال بايد پذيرفت كه تيمهاي واليبال شركت كننده در اين دوره ازمسابقات با نفرات كاملي به تركيه آمده بودند و اكثربازيكنان ملي پوششان را نيزدراختيار داشتند.
بيست وسومين دوره مسابقات يونيورسياد دانشجويان جهان - تركيه
پارك كي وون: ازعملكرد تيم واليبال دانشجويان رضايت كامل دارم
سرمربي تيم واليبال دانشجويان كشورمان ازكسب مقام ششمي رقابتهاي يونيورسياد جهاني توسط اين تيم ابرازرضايت كرد.
به گزارش خبرنگار" مهر" پارك كي وون پس ازكسب اين مقام گفت: ما ازتيم وعملكرد بازيكنان دراين مسابقات راضي هستيم. بهرحال واليبال ايران درحال پيشرفت است و بايد براي واليبال دانشجويي سرمايه گذاري بيشتركرد.
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