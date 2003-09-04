بايكوت عرفات را لغو كنيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، محمود عباس نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين مصراً از مقامات واشنگتن كه پيشنهاد دهنگان طرح صلح موسوم به نقشه راه بودند خواسته است بايكوت ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان و رهبر جنبش فتح فلسطين را لغو كنند و علاوه بر آن تصريح كرده است كه عرفات رئيس جمهور" مشروع و طرفدار قانون اساسي" مردم فلسطين است.

محمودعباس ضمن انتقاد از سياست هاي رژيم صهيونيستي تاكيد كرده كه سياست گذاري هاي اين رژيم باعث ايجاد اختلال در روند پيشرفت طرح صلح خاورميانه مي شود.

وي ضمن اعتراف به وجود اختلاف ميان رهبري و دولت تشكيلات خودگردان تاييد كرد كه عرفات رئيس جمهور مشروع و قانوني فلسطين است و عليرغم وجود برخي اختلافات از كابينه وي حمايت مي كند و رژيم صهيونيستي را در مورد عدم پابندي به قرارهاي خود در مورد آزاد كردن زندانيان دربند فلسطيني و كشتار مردم بي گناه و برهم خوردن آرامش منطقه مسئول مي داند.