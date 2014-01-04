به گزارش خبرنگار مهر، ستار محمودی با اعلام تكميل ظرفيت استفاده از‌ آب در 40 درصد دشت‌هاي كشور گفت: نسبت ميزان تقاضا براي آب زيرزميني بسيار بيشتر از ظرفيت موجود است و گاهي امكان هيچ تخصيص جدیدی وجود ندارد، اما در برخي سرشاخه ها كه هنوز امكان استفاده از آب رودخانه وجود دارد به متقاضيان با نظر كارشناسي آب تخصيص مي يابد.

قائم مقام وزير نيرو اظهارداشت: در ساير مناطق نيز آب كيفيت مناسب ندارد و يا متقاضي براي مصرف وجود ندارد. 22 ميليون مشترک آب در كشور وجود دارد و خدمات وزارت نيرو جزو خدمات گسترده مردمي است و بسياري از خانوارهاي ايراني دو تا سه خدمت را از وزارت نيرو دريافت مي كنند.

محمودی افزود: در حال حاضر 98.6 درصد از جمعيت شهري كشور زير پوشش آب آشاميدني سالم و بهداشتي هستند كه شاخص خوبي در مقايسه با شاخص جهاني است و در دنيا نيز به ندرت اين شاخص به 100 درصد مي رسد.

وي با بيان اينكه در حوزه آب روستايي 77 درصد زير پوشش آب روستايي هستند گفت: در اين حوزه در مقايسه با ميانگين جهاني عقب و در قياس با كشورهاي در حال توسعه داراي وضعيت بهتر هستيم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: 39 درصد از جمعيت كشور زيرپوشش فاضلاب شهري هستند كه در مقايسه با كشورهاي همسايه داراي وضعيت مناسبي هستيم. قائم مقام وزير نيرو با بيان اينكه در زمان كنوني در زمينه آب هاي زيرزميني در كشور با مشكلاتي مواجه هستيم گفت: ايران كشوري خشک و نيمه خشک است و 85 درصد مساحت آن جزو مناطق خشک و تنها 15 درصد کشور جزو مناطق مرطوب و نيمه مرطوب محسوب می شود.

قائم مقام وزیر نیرو گفت: وقتي تقاضا زياد و منابع كم مي شود، بايد اعتدال به كار برد و منابع را به نيازهاي اصلي تخصيص داد. محمودي با بيان اينكه در حال حاضر عمق چاه ها در برخي از دشت هاي كشور از 70 تا 80 متر به 170 تا 180 متر رسيده است گفت: حفر چاه در بسياري از مناطق كشور به دليل پايين آمدن عمق آب ديگر به صرفه نيست.

وي كاهش بارش ها در 46 سال گذشته، گرم شدن زمين، كاهش رواناب ها، تغييرهاي آب و هوايي و عملكرد نادرست انسان ها در مصارف شرب، كشاورزي و صنعت را از دلايل مهم كاهش منابع آبي كشور عنوان كرد و ادامه داد: حدود 40 درصد از دشت هاي كشور امكان پذيرش مشترک جديد را ندارد و 60 درصد باقيمانده نيز معمولا مناطقي است كه يا آب كيفيت لازم را ندارد و يا مناطقي است كه متقاضي وجود ندارد.

محمودی در ادامه با تشريح آخرين وضعيت انتقال آب درياي خزر به مناطق كوير مركزي اظهار داشت: با توجه به موقعيت جغرافيايي خاص ايران، عمده منابع آب كشور در حوضه دريا يا ارتفاع ها و بخش جمعيتي در دشت ها و مناطق مركزي است.

وي افزود: در كوير و مناطق مركزي منايع آب زيرزميني فقير است و وقتي جمعيت در منطقه اي زياد مي شود، چاره اي جز انتقال آب از حوضه اي ديگر وجود ندارد و بايد تحت شرايط خاص انتقال آب صورت گيرد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بيان اينكه بايد شيوه انتقال، حوضه مبدا و حوضه مقصد و اقتصادي بودن طرح مطالعه و بررسي شود گفت: در حال حاضر مطالعات طرح انتقال آب درياي خزر به كوير مركزي آغاز شده و فاز نخست آن در حال اتمام است.

محمودی افزود: مراوده هاي بين وزارت نيرو و سازمان محيط زيست گام به گام در حال انجام است و به محض تصويب، موارد جديد اطلاع رساني خواهد شد. وی با بيان اينكه حفظ محيط زيست از مسائل مهم و خط قرمز دولت و وزارت نيرو است گفت: تا مسائل زيست محيطي طرحي لحاظ نشود، هيچ انتقالي صورت نمي گيرد.

قائم مقام وزیر نیرو تاکید کرد: در کشور ما تجربیات گوناگونی برای انتقال آب وجود دارد که یکی از این موارد بررسی انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی و به صورت مشخص سمنان است. در ابتدا قرار بود آب دریای خزر برای مصارف کشاورزی، صنعت و شرب به این استان و سایر استان ها منتقل شود.

وی بیان داشت: در بررسی های اولیه به این نتیجه رسیدیم که اهداف طرح بسیار بزرگ است، بنابراین اهداف آن را تغییر و به کمتر از یک پنجم کاهش دادیم و هم اکنون مطالعات فاز اول آن در دست انجام است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به اینکه با تغییر اهداف طرح، بهره برداری از آب دریای خزر به یک پنجم کاهش یافته است گفت: یکی از خط قرمزها در وزارت نیرو رعایت مسائل محیط زیست است.