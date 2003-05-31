"عقل و تدبير"، "توكل" و "شجاعت" لوازم استحكام داخلي براي مقابله با تهديد دشمن

1- " قانون اساسي معيار و چارچوب وحدت مسوولان و جناح ها است" و " همه مسائل بايد با معيار قانون و در درجه اول قانون اساسي حل و فصل شود."

نه تنها د رجمهوري اسلامي بلكه در ساير نظام ها نيز از قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي نام برده مي شود و فصل الخطاب تمام مناسبات حقوقي بين اجزاي ساختار حاكميت و همينطور ميان حاكميت با مردم است. قانون اساسي البته براي ملت حكم آرمان ملي را نيز در بر دارد، چرا كه اكثريت قاطع مردم آگاهانه بدان راي داده اند. در چنين وضعي گردن ننهادن عناصري كه با آراي همين ملت جزو ساختار حاكميت شده اند به يكپارچگي قانون اساسي، مهمترين وجه تفرقه و كاراترين معبر براي نفوذ نااهلان و وابستگان بيگانه و نهايتا بزرگترين نقطه ضعفي است كه چون فرش قرمزي رو به روي دشمن آگاه و فرصت طلب گشوده مي شود.

لذا "همه مسوولان نظام بايد با درك وظايف سنگين خود با عقل، تدبير، توكل به خدا، و شجاعت به تقويت استحكام داخلي بپردازند"، قانون را ميانه گذارند و اختلاف نظرها و سليقه ها را با محك آن بسنجند. طبعا نپذيرفتن ساز و كار قانوني كشور و به چالش كشيدن آن از مناصب ملي نابخشودني ترين نوع اقدام فراقانوني است.

2- مطلب فوق به ويژه با توجه به تهديدات جنگ طلبانه كاخ سفيد " براي ايجاد التهاب و تلاطم اجتماعي و رواني در ايران و مرعوب كردن مسوولان " و پراكندن ويروس خطرناك ترس و اضطراب در ميان مسوولان " با استفاده از امپراطوري خبري، اهميت مضاعفي مي يابد. مردمي كه خود هيچگاه از دشمن نهراسيده اند، بزرگترين منتقد مرعوب شدگان در برابر بيگانگانند.

اين تنها ساده دلان يا وابستگان به علائق بيگانه اند كه براي سردمداران كاخ سفيد در فشار آوردن به ملت هاي مستقل، اهداف خيرخواهانه و حقوق بشر محور قائلند و در حالي كه نخبگان، مطبوعات، و حتي برخي مقامات ايالات متحده با يادآوري تاريخ مداخلات نافرجام در امور ايران به سران كاخ سفيد توصيه مي كنند كه " با دست كم گرفتن بي اعتمادي مردم ايران به آمريكا بزرگترين اشتباه تاريخ خود را مرتكب نشوند" و عضو برجسته مجلس سنا ايران را لقمه بزرگي مي داند كه بوش قدرت جويدن آن را ندارد، اينان قدرت و توان نظامي دشمن را عامل مقهور شدن ملت مي دانند!

چنين افرادي بي ترديد قدرت مردم را ناديده گرفته اند و نمي خواهند بفهمند كه "هدف واقعي آمريكا تسليم ملت و دولت ايران در برابر اراده ابرقدرتي كاخ سفيد است" حال آن كه مرعوب شدگاني كه قدم به قدم عقب نشيني بيشتري را بروز مي دهند از سوي ملت اجازه اين اقدام را نخواهند يافت.

3- مقهور شدن در برابر زياده خواهي دشمني كه به اندازه همه دنيا از قدرت پنهان ملت ايران هراسناك است، ناديده گرفتن موفقيت هاي شگرف جمهوري اسلامي است كه انديشه مقاومت و استقلال خواهي را در كل ملت هاي مسلمان امتداد يافته مي بيند. مايه تاسف است كه گاهي بايد به برخي از مسوولان توصيه كرد اگر چشم بر علائق و آرمان مردم خود بسته اند، دستكم مثل مردم لبنان در صحنه بودن را ياد بگيرند. " هيچكس نبايد اين عظمت و قدرت را كم اهميت بشمرد و انرژي عظيم ملت ايران و جمهوري اسلامي را در مقابله با دشمنان ناديده بگيرد."

آنان كه وقتي دشمن هتاك و درنده، خود بهتر از همه "مي داند سلاح و تجهيزات در برابر اراده و پايداري ملت كارآيي ندارد" و از همين رو آشكارا همه امكانات تبليغي و مالي خود را براي سست كردن اراده مردم و كاهش اعتماد آنها به مسوولين به كار گرفته است، مبالغه آميز قدرت دشمن را به محاسبه نشسته اند قطعا بايد درتفكرات خود تجديد نظر كنند چرا كه امروز وادادگي در برابر دندان هاي آخته اي كه به خون ملت هاي مسلمان و از جمله هزاران شهيد اين ملت رنگين است، بزرگترين اهانت به عظمت و قدرت دفاعي ملت سلحشور ايران است.

4- آنچه تا كنون يادآوري شد به معني بهانه دادن به دشمن تنها توسط مقهور شدگان قدرت نظامي او نيست. اگر به تعبير رهبر معظم انقلاب گروهي با از دست دادن " توكل به خدا و شجاعت" زمينه "غرور احمقانه" دشمن را فراهم مي آورند،متاسفانه گروه ديگري نيز گويا با فراموشي "عقل و تدبير" ناخواسته به همين راه مي روند.

اگر به فرموده رهبر انقلاب، امروز ايجاد التهاب و تلاطم اجتماعي و رواني در كشور اصلي ترين هدف دشمن است، بنا براين هر گونه اقدام نسنجيده كه باعث بروز زمينه هاي رواني و احساس نا امني اجتماعي شود، گام برداشتن در مسير مورد نظر دشمن محسوب خواهد شد.

يادآوري سوژه هاي ناچيزي كه از فقدان "عقل و تدبير" نتيجه شده دردآور است، تا حدي كه گاهي انسان به خود اين مقايسه را تلنگر مي زند كه "عقل و تدبير" مقدمه "توكل به خدا و شجاعت" محسوب مي شود و توكل به خدا داشتن بدون عنصر عقل وتدبير نيز گره گشاي كار نيست.