9 دی تجربه سیاسی گرانسنگ مردم ایران است

مرتضی هزاوه ای در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در انتخابات سال ۸۸ عده ای مسیری را رفتند که موجب آسیب برای جمهوری اسلامی و مردم ایران شد ادامه داد: طبیعت قضیه این است که ما برای تکرار چنین اتفاقاتی در تاربخ جامعه نیازمند تبیین و تحلیل این وقایع در قالب آینده پژوهی علوم سیاسی هستیم.

وی همچنین ادامه داد: در نظام جمهوی اسلامی شدیدا نیاز به آینده پژوهی است تا آسیب های موجود در جامعه تبدیل به تهدید و بحران نشود.

مسائل سیاسی در فضایی آرام و آزاد باید پاسخ داده شوند

هزاوه ای با بیان اینکه باید فضایی را در جامعه، جمع نخبگان، جمع جوانان و مجامع دانشگاهی فراهم و به تدریج پاسخ سوالات و ابهامات را بدهیم، گفت: باید در فضایی آرام و آزاد به انبوه سوالات و ابهامات همه مجامع پاسخ بدهیم تا عده ای با طرح مسائل سیاسی به نوع دیگری عمل نکنند و از این نیاز اجتماعی سوء استفاده نشود.

معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا همدان همچنین با بیان اینکه از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی غفلت شده است، ادامه داد: باید نیازهای جامعه خود را بشناسیم، در فضای مجازی، در قالب های به روز حضور معنادار داشته باشیم و نیروهای ارزشی باید و در این زمینه ها فعالیت و کارهای خوب و ایجادی انجام دهند.

هزاوه ای با بیان اینکه خانواده نظام باید چترش را از گذشته بزرگتر کند و خط کشی های سیاسی و سلیقه ای آن باعث نشود افراد خارج از گردونه نظام خارج تصور شوند ابراز داشت: این امر ممکن است در آینده مشکلات اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند و پیامدهایی چون فتنه در برداشته باشد.

ایجاد احزاب قدرتمند سیاسی در کشور باید جدی گرفته شود

معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا همدان با بیان اینکه راهکار ایجاد احزاب قدرتمند سیاسی در کشور باید جدی گرفته شود، گفت: باید بلوک های قدرت سه گانه در ایران برای بستر سازی حرکت های سیاسی اجتماعی و حتی فرهنگی شکل بگیرد.

وی همچنین ادامه داد: در ایران نباید فقط شاهد احزاب انتخاباتی باشیم بلکه باید بعد از انتخابات بزرگان ما عادت به قهر کردن و دوری از نظام را کنار بگذارند.

هزاوه ای گفت: در کشور های دنیا مرسوم است افراد و حزب هایی که رای نمی آورند صحنه را ترک نمی کنند و به اصل نظام اعتقاد دارند و با آن همکاری می کنند، طرح می دهند و افکار عمومی را به تدریج با خود هماهنگ و در دوره های بعد احتمال رای خود را بالا می برند ولی ما در داخل کشور مدیریت صحیح ائتلاف نداریم.

وی با ابراز امیدواری گفت: برای آسیب هایی که منجر به فتنه ۸۸ شد باید چاره اندیشی کرد و بحث قانون گرایی، احترام به حقوق دیگران، رعایت حقوق شهروندی و قبول کلیت نظام را باید تمرین کنیم.

معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا همدان عنوان داشت: در هر انتخابات باید آگاهی دهیم که نظام عوض نمی شود فقط دولت عوض می شود و این باید در افکار جوانان جا بیفتد تا به جامعه سیاسی معنادار با ظرفیت های تحمل بالا در درون و مستحکم در برابر دشمنان خارجی برسیم.