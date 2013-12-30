ملت ایران در 9 دی پرونده فتنه را بست/ باید شکرگزار نعمت رهبری باشیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی که در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: استفاده از عبارت ایام الله از ابتکارات قرآن کریم است، گرچه هر روز ما روز خداوند است اما روزهایی که مربوط به خدا است از آن‌ها به عنوان ایام الله یاد می‌شود در واقع این روز‌ها با یاد و نام خداوند توام است و آدمی در آن روز به یاد خداوند و صفات الهی می‌افتد.

وی در تجلیل از عظمت حماسه نهم دیماه ملت ایران اظهار داشت: در تاریخ انقلاب اسلامی، کمتر روزی را به عظمت ۹ دی می‌توانیم شناسایی کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: روز ورود امام راحل به ایران بعد از سال‌ها دوری و تبعید، روز بسیار با عظمت و باشکوهی بود که عده بسیاری از مردم از نقاط دور و نزدیک خود را برای استقبال از ایشان به تهران رساندند و روز بسیار بی‌بدیلی را رقم زدنند که قابل توصیف نیست اما باید عنوان کرد که 9 دی نیز دارای ویژگی‌هایی است که قابل مقایسه با سایر روزهای دیگر حتی همانند سالروز ورود امام به ایران نیست.

دشمنان 10 سال برای براندازی نظام اسلامی تلاش کردند

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، بیان داشت: دشمنان انقلاب اسلامی 10 سال تلاش کردند و انواع نقشه‌ها کشیدند تا نظام اسلامی را از ریشه برکنند و عده‌ای نیز آگاهانه و ناگاهانه در داخل در مسیر آنها حرکت کردند.

آیت الله مصباح یزدی، با بیان اینکه دشمنان می‌خواستند بساط جمهوری اسلامی را برچینند و مقدمات آن را نیز از مدت‌ها قبل فراهم کرده بودند، افزود: در فتنه ۸۸ حوادث غیر منتظره، عجیب و باور نکردنی رخ داد که البته باید گفت که همه آنها از پیش طراحی شده بود.

وی عنوان داشت: فتنه ۸۸ با استفاده از تجربه‌هایی که در ۱۸ تیر بدست آمده بود انجام شد که نقاط ضعف آن حادثه با طراحی نقشه‌ای جامع و هماهنگ شده به منظور براندازی نظام اسلامی پوشش داده شد.

باید از حادثه 9 دی درس گرفت

عضو جامعه مدرسین حوزه تصریح کرد: ملت ایران و توده مردم معادلات و نقشه‌های فتنه ۸۸ را عوض کردند و پرونده این ماجرا را در 9 دی بستند که باید از این حادثه بزرگ درس گرفت و عظمت ملت ایران را شناخت.

وی با بیان اینکه امام راحل ملت ایران را به خوبی و درستی شناختند، افزود: در ایران اسلامی هیچ سیاستمدار و روحانی، همانند امام راحل ملت ایران را نشناخت و امروز باید خداوند را به خاطر مردم فهیم، ولایتمدار و عاشق سیدالشهداء(ع) شکرگذار باشیم.

آیت الله مصباح یزدی، در ادامه با تجلیل از تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در اداره کشور اظهار داشت: بنده بیش از ۴۰ سال ایشان را می‌شناسم اما تاکنون ابعاد شخصیت عظیم ایشان را به خوبی نشناختم و هر روز که می‌گذرد معتقد می‌شوم که مقام معظم رهبری دارای شخصیت فوق العاده است.

تدابیر مقام معظم رهبری زمینه را برای خلق حماسه ۹ دی فراهم کرد

وی با بیان اینکه تدابیر مقام معظم رهبری بود که زمینه را برای خلق حماسه 9 دی فراهم کرد افزود: صادقانه می‌گویم اگر از سالهای قبل تسبیح به دست می‌گرفتم و تنها برای داشتن نعمت مقام معظم رهبری و شخصیت ایشان خدا را شکر می‌کردم حق این نعمت ادا نمی‌شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری، همچنن ابراز داشت: ملت ایران در برابر هر چیزی خویشتن داری کنند، جسارت به ساحت قدسی اباعبدالله الحسین(ع) را برنمی تابند و همین امر بود که بستر برای خلق حماسه 9 دی فراهم شد.

وی با تاکید بر اینکه باید قدر گوهر عشق به سیدالشهدا(ع) را دانست افزود: باید قدر این میراث گرانبها را دانست و آن را به امانت به نسل آینده سپرد.

۹ دی یک پدیده خلق الساعه نبود

آیت الله مصباح یزدی عنوان کرد: پیدایش ۹ دی یک پدیده خلق الساعه نبود بلکه به حد نصاب رسیدن یک جریان سیاسی و مذهبی بود که از بعد از انتخابات ۸۸ آغاز و در 9 دی اثرگذاری خود را نشان داد.

وی با بیان اینکه 9 دی به دلیل آنکه فتنه را برانداخت جزو ایام الله است، افزود: باید یک تیم کارآمد از نیروهای متخصص با همدیگر همکاری کنند و کتابی بزرگ در تحلیل حماسه 9 دی و فتنه ۸۸ بوجود بیاورند.

فتنه ۸۸، ماهیت براندازی داشت

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: ماهیت فتنه ۸۸، ماهیت براندازی داشت و یک کودتای مخملی بود که در گذشته در کشورهای اتحادیه جماهیر شوری نیز سابقه داشت.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، افزود: بعد از آنکه دشمنان از تحمیل جنگ و سایر توطئه‌ها نتوانستند نظام اسلامی را متوقف کنند به این نتیجه رسیدند که جامعه را از دورن متلاشی کنند که بهترین کار استفاده از نیروهای داخلی بود که البته این اقدام در صدر اسلام نیز سابقه داشته است.