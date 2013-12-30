رشد شاخص اهدای خون در کشور/ معرفی مراکز انتقال خون برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، طی 5 ماهه نخست سال جاری انتقال خون استان خراسان جنوبی موفق شد به رشدی بیش از 16 درصد برسد. در این استان شاخص اهدای مستمر در 5 ماهه نخست سال جاری سه و نیم درصد افزایش یافت. همچنین مرکز انتقال خون استان آذربایجان غربی به رشد 3.7 دهم درصدی اهدای خون مستمر طی مدت یاد شده دست پیدا کرد.

بنا بر این گزارش، اداره کل انتقال خون استان مازنداران نیز به خاطر رشد اهدای خون در استان و خودکفایی انتقال خون در تهیه و تامین خون مورد نیاز مورد تقدیر قرار گرفت.

همچنین در استان کهگیلویه و بویر احمد، بیش از 9 هزار واحد گلبول قرمز متراکم در سال 91 و 2300 واحد در 4 ماهه نخست سال جاری به دست آمد و این استان به رشد نزدیک به 4 درصدی اهدای مستمر طی 5 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دست يافت.

این گزارش حاکی است انتقال خون استان کرمان نیز با دست یابی به رشد اهدای خون مستمر به میزان 4.5 درصد، در 5 ماهه نخست سال جاری موفق شد شاخص اهدای خون را ارتقا دهد.

همچنین مرکز انتقال خون استان قزوین زمینه ساز رشد اهدای خون بانوان به میزان 5 درصد در 5 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شد.

انتقال خون استان هرمزگان نیز به رشد نزدیک به 22 درصدی در 5 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دست یافت.

همچنین انتقال خون استان البرز در سال 91 بیش از 14 هزار واحد و در 4 ماهه نخست سال جاری 6400 واحد گلبول قرمز متراکم به سایر استانها ارسال کرد.

بنا بر این گزارش، انتقال خون استان مرکزی نیز بیش از 13 هزار واحد گلبول قرمز متراکم در سال 91 به استانهای دیگر ارسال کرد. همچنین 1700 واحد گلبول قرمز نیز طی 4 ماهه نخست سال جاری در این استان به دست آمد.

در استان سمنان طی سال 91 بیش از 17 هزار واحد و طی 4 ماهه اول سال جاری 5 هزار و 300 واحد گلبول قرمز متراکم به سایر استانها ارسال شد.

در استان سیستان و بلوچستان نیز اهدای خون بانوان طی 5 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به رشد مناسبی رسید.

دکتر علی اکبر پورفتح اله مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران طی تقدیرنامه هایی جداگانه از مدیران کل مراکز انتقال خون یاد شده و همکارانشان به خاطر تلاشهای موفقیت آمیز این مراکز قدر دانی کرد.