با قهرمانی نیم فصل رکوردشکنی کردیم/ اسیر جوسازی رقبا نشدیم

پیام خانلرخانی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: با هدف کسب عنوان قهرمانی وارد مسابقات لیگ برتر شدیم و با جذب نفرات جوان و استفاده از آنها در کنار باتجربه باعث شد تا اینجای کار به خواسته خود برسیم و با ارائه مبارزات سطح بالا نتایج خوبی کسب کنیم.

وی افزود: دور رفت رقابتهای سنگین و نزدیکی را شاهد بودیم که نشان از سطح فنی بالای لیگ داشت و جوانانی که در تیم های مختلف مبارزه می کردند به خوبی مقابل چهره های سرشناس مبارزه کرده و صاحب پیروزی شدند.

خانلرخانی در مورد شایعه دوپینگ در لیگ برتر گفت: لیگ برتر تکواندو در این سالها نشان داده پاک است و مشکلی از این بابت وجود ندارد. این موضوع یک جنگ روانی بود که از سوی مسئولین استیل البرز در فاصله سه روز به برگزاری مسابقات بیان شد تا تیم ما را تحت تاثیر قراردهند که خوشبختانه ما متوجه شدیم و با کسب پیروزی قاطع نشان دادیم این مسائل روی تیم ما تاثیر گذار نخواهد بود.

این مربی تکواندو افزود: ما هیچ مشکلی نداریم و لازم باشد تست هم می دهیم ولی این موضوع باید از سوی سازمان لیگ و فدراسیون پیگیری شود نه اینکه یک تیم از دوپینگ در رسانه ها صحبت کند. آنها باید نامه رسمی به فدراسیون زده و درخواست حضور ماموران نادو را می کردند. تاکید می کنم که ما اسیر جوسازی نشده و حرف خود را در میدان مبارزه می زنیم.

وی در مورد داوری‌های لیگ در نیم فصل گفت: نسبت به سال قبل خیلی بهتر شده و رشد خوبی داشته است. اشتباهات کمتر و هماهنگی داوران بیشتر شده است.سال گذشته مشکلات داوری خیلی زیاد بود ولی این فصل کمتر شاهد جنجال داوری هستیم.

خانلرخانی در پایان گفت: برای آنکه دور برگشت هم با قدرت ظاهر شویم باید تمرینات خود را افزایش داده و با آمادگی بالاتری به میدان می آئیم تا به امید خدا به هدف خود که همان قهرمانی است دست پیدا کنیم.