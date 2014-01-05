تغییر روش ارزیابی سلامت روان در دانشگاهها/ بررسی گرایش به اعتیاد و رفتارهای پرخطر دانشجویان

مریم کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت متولی سلامت دانشجویان به صورت عام و ادارات مشاوره دانشگاهها و دفتر مرکزی مشاوره وزارت بهداشت وضعیت سلامت روان دانشجویان را ارتقای می بخشند. از همین رو هر ساله ورودی های جدید دانشگاهها تحت غربالگری سلامت روان قرار می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان ورودی سال تحصیلی جدید که از مهرماه وارد می شوند پس از اینکه مدتی با فضای دانشگاهها آشنا شدند در آبان ماه در طرح سنجش سلامت روان ارزیابی می شوند.

کریمی اظهار داشت: تاکنون سعی می کردیم از تست غربالگری GHQ برای بررسی سلامت روان دانشجویان استفاده کنیم که هر زمان تست دانشجو در نقطه ای قرار گیرد که نشان دهد مشکل دارد او را به مراکز مشاوره می فرستیم تا وضعیت وی بهبود یابد.

وی اضافه کرد: این تست یک آزمون غربالگری بوده و تشخیصی نیست و تنها به مشاور می گوید که کدام افراد در معرض آسیب هستند. دانشجویانی که بالای نقطه برش هستند به دفتر مشاوره دعوت می شوند و در جلسات حضور پیدا می کنند و پس از آن آزمون های تکمیلی شامل مصاحبه های بالینی تشخیصی برای آنها انجام می شود.

رئیس دفتر مرکزی مشاوره وزارت بهداشت یادآور شد: امسال با توجه به محدودیت های آزمون قبلی برای سال آینده از تیم تخصصی روانشناسی، روان سنجی، ابزار سنجش و ارزیابی وضعیت سلامت روان دانشجویان گسترده تر استفاده می کنیم و ابعاد دیگری از جمله گرایش به اعتیاد، رفتارهای پر خطر، خود آسیب رسان، اختلالات شخصیتی بررسی می شوند.

وی افزود: نشست مقدماتی برای اجرای این آزمون جدید برای سال آینده تحصیلی شروع شده است و ما را به ابزاری قوی تر و تکمیلی تر مجهز می کند.

کریمی درباره نیمسال دوم تحصیلی و غربالگری این دسته از دانشجویان گفت: دانشجویان بعد از ورود فرصت یک ماهه ای دارند که با محیط آشنا شوند و پس از آن کارشناسان دانشجویان را مورد ارزیابی قرار می دهند.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویی که وارد دانشگاه می شوند ممکن است عوامل متعددی از جمله ماهیت انتقال از محیط خانواده به دانشگاه و رشته تحصیلی روی سازگاری و تحصیل دانشجو تاثیر بگذارد که ادارات مشاوره دانشگاهها محلی برای دانشجویان هستند که دلسوزانه آنها را پذیرش کرده و با آنها همدلی می کنند. همچنین به دانشجو کمک می کنند که توانمندی خوبی که دارد را در مسیر تحصیلی خود با امنیت خاطر و موفقیت پشت سر بگذارد.