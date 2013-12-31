دربی خوزستان هیجان سابق را ندارد/فرکی دنبال قهرمانی است

بختیار رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال فولاد قبل از بازی با استقلال صنعتی اظهار داشت: تیم ما شرایط خوبی دارد. بازیکنان هم آماده هستند و متاسفانه فقط عبدالله کرمی را در اختیار نداریم. خوشبختانه در مسابقات اخیر هم نتایج خوبی گرفتیم تا به روند پیشرفت گذشته و باقی ماندن در کورس قهرمانی برگردیم.

وی ادامه داد: البته بازی با استقلال صنعتی حساسیتی برای ما ندارد. استقلال از تیم‌های خوب لیگ ایران است ولی به نظرم دربی خوزستان دیگر آن شور و هیجان گذشته را ندارد.

کاپیتان تیم فولاد درباره تقابلش با حسین کعبی که فصل گذشته روابط‌شان با یکدیگر به مشکل برخورده بود، گفت: فکر نمی‌کنم در این مورد هم حساسیت خاصی باشد. در بازی رفت هم با کعبی بازی کردیم و مشکلی پیش نیامد. من برای این بازیکن احترام زیادی قائلم.

رحمانی همچنین به انتقادهایی که از فولاد نسبت به نداشتن شخصیت قهرمانی می‌شود، گفت: ما از ابتدای این فصل جزو سه چهار تیم اول جدول بودیم و حتی چند هفته صدرنشین بودیم. شاید این صحبت‌ها به این خاطر مطرح می‌شود که فولاد چند سال از صدر جدول دور بوده است. با این حال الان دو سال است که فولاد نتایج خوبی می‌گیرد و ما سعی می‌کنیم قهرمانی را کسب کنیم.

وی افزود: حسین فرکی به دنبال قهرمانی است. او این تفکر را به کل تیم منتقل کرده است و ما امیدواریم که به این هدف برسیم.

کاپیتان فولاد در پایان درباره جدایی‌اش از این تیم در نقل و انتقالات زمستانی که پیش از این مطرح شده بود، تصریح کرد: رفتنم به تیم آلمانی منتفی است. من حضور در لیگ‌های خارجی را به سال آینده و بعد از جام جهانی برزیل موکول کرده ام چون الان شرایط خوبی در فولاد دارم.

تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و استقلال صنعتی روز جمعه این هفته در چارچوب هفته بیست و یکم لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.