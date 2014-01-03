به گزارش خبرنگار مهر، اولین بار نام بابک زنجانی را به عنوان سرمایه‌گذار در فیلم "هیچ کجا، هیچ کس" به کارگردانی ابراهیم شیبانی شنیدیم.

این فیلم در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و در حالی در تیتراژ آن عنوان شده بود با تشکر از امیر جعفری که وی حتی یک نقش کوتاه هم در این فیلم بازی نکرده بود. اما بعدتر در مراسم پایان فیلمبرداری فیلم "نقش نگار" ساخته علی عطشانی در تاریخ 3 آبان ماه، بابک زنجانی امیر جعفری را به عنوان مشاور خود معرفی کرد.

بابک زنجانی پس از سرمایه گذاری در اولین فیلم سینمایی‌اش، در گفتگویی با یکی از رسانه‌های رسمی کشور توضیح داد: در فیلم سینمایی "هیچ کجا هیچ کس" یک میلیارد و 500 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کردم. ابراهیم شیبانی پسر جوانی است که یک روز آمد پیش من و گفت می‌خواهم فیلم بسازم و سرمایه هم ندارم ولی دوست دارم این فیلم را بسازم و سعی می‌کنم در این موضوع سربلند بیرون بیایم. گفتم من در کار شما تبحر ندارم اما چون آمدی و می‌خواهی فیلمت را بسازی یک میلیارد تومان به شما قرض می‌دهم و از شما چک می‌گیرم. قراردادش هم موجود است. گفتم شما فیلمت را می‌سازی و می‌فروشی بعد چک یک میلیاردی‌ات را پاس می‌کنی. هرچقدر هم سود کردی 50 درصدش را خودت بر می‌داری و 50 درصد را به مجموعه من می‌دهی. ایشان پذیرفت و چک یکی از بستگانش را آورد و بچه‌های ما هم تحقیق کردند و بعد یک میلیارد تومان را به او دادند.

وی در همان گفتگو درباره همکاری خود با امیر جعفری نیز عنوان کرده است: امیر جعفری که هنرپیشه هستند، ابراهیم شیبانی را به من معرفی کرد. من و امیر همکلاس بودیم. چهار پنج سال در دوران دبستان در مدرسه‌ای در ایران زمین شهرک غرب و در مدرسه راهنمایی ایثار کنار هم می‌نشستیم. هنوز هم به صورت خانوادگی دوست هستیم با همدیگر. البته هیچ رابطه کاری با امیر نداریم و ایشان هم هیچ نفع مالی در دوستی با من نبرده است. هم بیلبورد به او دادیم و هم سی.دی.

زنجانی در ادامه صحبت‌هایش در آن رسانه درباره دیگر همکاری‌های خود با شیبانی عنوان کرد: من سعی کردم کمک کنم تا شیبانی بتواند چکش را پاس کند. در آخرین دیدارمان شیبانی به من گفت ممکن است فروش فیلم به یک میلیارد تومان نرسد گفتم چه کمکی می‌توانم بکنم گفت اگر تبلیغات داشته باشیم خوب است و ما هم ۱۵ روز از مکان‌های تبلیغاتی‌مان را که به صورت یک‌ساله در شهر اجاره کرده بودیم در اختیار فیلم قرار دادیم. بعد شیبانی گفت اگر فیلم را در رسانه بفروشد ممکن است پول خوبی به دست بیاید. گفتند ۳۰۰ میلیون رایت فیلم را می‌خرند. گفتم آنها که می‌خرند چه می‌کنند گفت به صورت سی دی منتشر می‌کنند من هم یک مجموعه تولید سی دی دارم گفتم بروید از آنها کمک بگیرید.

پس از اولین سرمایه‌گذاری زنجانی در سینمای ایران، نام او چندی بعد در پروژه کارگردان جوان دیگری شنیده شد که اتفاقا اینبار امیر جعفری در آن به ایفای نقش می‌پرداخت. این فیلم که کار دوم این کارگردان در سینمای ایران است، نتوانست برای حضور در جشنواره فیلم فجر در سال قبل آماده شود و عوامل تصمیم گرفتند این فیلم را برای حضور در جشنواره امسال ارائه کنند و این اثر هم‌اکنون در لیست ابتدایی که هیات انتخاب فجر ارائه کرده است، حضور دارد.

سایت سورینت پیش از این در خبری رسمی اعلام کرده بود فیلم "سیزده" به کارگردانی هومن سیدی دومین سرمایه‌گذاری این مرکز در تولید فیلم های سینمایی است. این خبرها برخی ابهام‌ها را برای سرمایه گذاری بابک زنجانی در این فیلم از بین برد. همچنین نام فیلم "سیزده" و سرمایه‌گذاری بابک زنجانی در گزارش روز پایانی فیلمبرداری "نقش نگار" در رسانه‌ها آمد.

این حضورها و سرمایه گذاری‌ها فضایی فراهم کرد که بابک زنجانی با اعتماد به نفس بیشتری سراغ پروژه‌های سینمایی برود و اینبار برای این حضور تبلیغات هم انجام دهد و نامش به عنوان سرمایه گذار به راحتی بر سر زبان‌ها بیفتد.

"نقش نگار" به کارگردانی علی عطشانی که در سکوت خبری کلید خورد، عنوان پروژه ای بود که زنجانی برای آن مراسم پایان فیلمبرداری هم گرفت. در این فیلم ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی سینما پس از 35 سال جلوی دوربین رفت.

مراسم پایان فیلمبرداری "نقش نگار" در رستوران VIP سورینت متعلق به زنجانی برگزار شد و اتفاقا در حاشیه آن زنجانی مصاحبه های متعددی هم با خبرنگاران انجام داد.

در حاشیه همین مراسم زنجانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره فعالیت‌هایش در سینما گفت: دوربین هایی را که به دلیل تحریم نمی توانستند وارد ایران شوند خریداری کردیم، در بخش صدابرداری و تدوین هم سیستم های جدیدی وارد کردیم. مجموعه‌ای به نام سورینت فیلم تشکیل و تمام امکاناتش در این محل مستقر شده است.

زنجانی درباره سرمایه گذاری در بخش فنی سینما نیز توضیح داد: ما دوربین هایی را که به دلیل تحریم نمی توانستند وارد ایران شوند خریداری کردیم، در بخش صدابرداری و تدوین هم سیستم‌های جدیدی وارد کردیم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه مجموعه ای به نام یاسین فیلم یا سورینت فیلم تشکیل و تمام امکاناتش در این محل مستقر شده و به زودی خبرهای جدیدی در این عرصه می شنوید، ادامه داد: امیر جعفری به عنوان مشاور هنری با ما همکاری می کند و یکی از افرادی است که درباره فیلمنامه ها نظر می دهد.

زمانی که وی از خرید این تجهیزات در سینما خبر داد، هنوز کسی نمی‌دانست که وی این دستگاه‌ها را در کدام استودیو مستقر کرده است اما این روزها شنیده می شود که یک دفتر تبلیغاتی بزرگ، استودیویی طراحی کرده است که مراحل فنی فیلم‌ها را با امکانات بسیار پیشرفته انجام می‌دهد. این دستگاه‌ها که خرید آنها هزینه بالایی برده و به دلیل تحریم امکان تهیه آنها به راحتی فراهم نبوده است، به کمک بابک زنجانی خریداری و وارد ایران شده است؛ مساله‌ای که خود وی آن را تایید می‌کرد.

این شرکت تبلیغاتی که در چند سال اخیر در امر ساخت و تولید فیلم ها نیز فعالیت‌هایی داشته است به تازگی توسط زنجانی خریداری شده است و وی پیش از دستگیری طی چند هفته گذشته چندین بار به این شرکت مراجعه کرده و از نزدیک در جریان فعالیت‌های آنها قرار گرفته است.

نتیجه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سینمایی بابک زنجانی فعال اقتصادی تازه دستگیر شده، تا جایی پیش رفته است که امسال چند فیلم با سرمایه‌گذاری وی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

بابک زنجانی در کنار توجه به سرمایه‌گذاری در فیلم‌های نسل جوان اتفاقا توجه ویژه‌ای هم به نسل میانی و مطرح سینمای ایران داشته و در این بخش هم سرمایه‌گذاری کرده است. البته شنیده‌ها حاکی است طی چند هفته گذشته و پیش از دستگیری زنجانی شرکت تبلیغاتی که تحت مدیریت وی فعالیت می‌کند، برای خرید فیلم های متعدد سینمایی با صاحبان آنها تماس گرفته است.

در حالی که اقتصاد سینمای ایران، اقتصاد ضعیفی است که با زحمت و با فروش میلیاردی چندین فیلم در طول یک سال می‌چرخد، حال باید دید ورود سرمایه‌هایی از این دست که امنیت و پشتوانه آنها زیر سوال است چقدر این بدنه نحیف را دچار تنش می‌کند.

وی البته پیش از این در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا با توجه به حاشیه هایی که برای کار اقتصادی شما پیش آمده حالا وارد سینما شده اید؟ گفت: من سرمایه گذار هستم و قرار نیست در فیلم بازی کنم تا برایم حاشیه به وجود آید؛ اما می دانم هیچ اتفاقی نمی افتد چراکه مجموعه ما یکی از پاک ترین مجموعه ها است که در کشور فعالیت می کند. همه مجموعه های کشور در جریان کار ما هستند.

حسن روحانی رئیس جمهوری چند روز پیش در حکمی به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.

در متن این دستور آمده است: از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.