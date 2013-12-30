سرهنگ بشیر کیانی نژاد فرمانده سپاه ناحیه چادگان شد

به گزاش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان پیش از ظهر دوشنبه در آیین تودیع و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چادگان گفت: حماسه 9 دی مشت محکمی بر دهان یاوه گویان، سران فتنه و حامیان آنها زد.

وی به حرکت نسنجیده و خائنانه سران فتنه اشاره کرد و گفت: سران فتنه به نظام و ارزش های آن خسارت زیادی وارد کردند و مستحق مجازات هستند.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان به تحقق حماسه سیاسی در 24 خرداد اشاره کرد و گفت: حماسه اقتصادی نیز همانند حماسه سیاسی باید تحقق یابد و این در گرو شناسایی ظرفیت های شهرستان چادگان در زمینه های دامداری و کشاورزی است.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان بر راه اندازی کارگاه های خانگی و صنعتی لبنیاتی با توجه به ظرفیت بالای شهرستان در این زمینه تاکید کرد و خواستار تقویت اقتصاد مقاومتی در این شهرستان شد.

در این مراسم با حضور سردار فدا از زحمات سرهنگ کاتبی فرمانده اسبق ناحیه مقاومت بسیج چادگان با اهدای لوح و هدایای نفیس تجلیل شد و سرهنگ بشیر کیانی نژاد به عنوان فرمانده سپاه ناحیه چادگان معرفی شد.

