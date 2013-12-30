صنعت شرق مازندران روبه رونق است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور ظهر دوشنبه در جمع مسئولان شهرکهای صنعتی شرق استان اظهار داشت: محیط زیست نیازمند صیانت است و به همین جهت با جایگزین کردن واحدهای صنعتی مختلف در شهرک های صنعتی تا حدود بسیار زیادی می توان مشکلات آلودگی زیست محیطی را کاهش داد.



رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران با تاکید بر ضرورت وجود تصفیه خانه در شهرک های صنعتی تصریح کرد: علی رغم دارا بودن هزینه فراوان برای راه اندازی تصفیه خانه در شهرک صنعتی اما وجود آن به خاطر تاثیر بسزای آن در کاهش آلودگی های زیست محیطی ضرورت دارد.



محمد پور با بیان اینکه صیانت از محیط زیست در شمال کشور امری ضروری می دانیم گفت: اما نباید با تاسی از این موضوع جلوی توسعه صنعتی در مازندران گرفته شود.



وی با یادآوری به تسهیلات و پشتیبانی صندوق توسعه ملی از طرح های بزرگ گفت: با اجرای طرح های بزرگ چند هزار میلیاردی که قابلیت اشتغال زایی فراوانی دارد می توان برای کاهش گام های اساسی برداشت.



محمد پور با اشاره به مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش واحدی صنعتی تصریح کرد: نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی،معدنی و تولیدی از طریق صندوق توسعه ملی پیگیری می شود.



رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران با بیان اینکه خوشبختانه شهرک صنعتی گلوگاه با توجه به دسترس بودن به راه شوسه،راه آهن و بندر امیر آباد از جمله شهرک های صنعتی مستعد برای سرمایه گذاری است گفت: باید با برنامه ریزی مناسب نسبت به هدایت سرمایه گذاران مختلف به این شهرک اقدام کرد.