محسن سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از ترجمه اثر تازه‌ای در زمینه آموزش داستان‌نویسی خبر داد و گفت: کتابی با عنوان «جادوی زاویه دید» نوشته آلیشیا راسلی، داستان‌نویس و پژوهشگر داستانی در کشور آمریکا را در دست ترجمه دارم که متنی است آموزشی در مورد تکنیک‌های به کار گرفتن زاویه دید مناسب در داستان نویسی.

سلیمانی افزود: زاویه دید در داستان در حکم دوربین است و نقشش در داستان، نقش نمایش دهنده شکل و شیوه نگاه کردن به قصه است؛ تا جایی که پس از شخصیت‌پردازی و ساختار و طرح از مهم‌ترین عناصر داستانی به شمار می‌رود.

این مترجم افزود: کتاب‌های زیادی در حوزه آموزش داستان‌نویسی تاکنون وجود داشته است، اما بحث‌های این کتاب شامل موضوعات تازه‌ای است که بیشتر از توصیفی بودن و حسی بودن، کاربردی و آموزشی است و با مثال‌‌های متنوعی همراه شده است.

وی با اشاره به اینکه این اثر در قالب مجموعه 10 جلدی آموزش داستان‌نویسی توسط انتشارات سوره مهر منتشر خواهد شد، افزود: کتاب‌های آموزشی در زمینه داستان‌نویسی به طور عمده در کشور ما حرف‌ و پژوهش تازه‌ای را در خود ندارند و انگار همه از یک کانال نوشته شده‌اند و حرف تازه‌ای نمی‌شود در دلشان برای دانستن پیدا کرد.

سلیمانی تاکید کرد: این کتاب در سال 2008 تالیف شده و حاصل تجربیات شخصی نویسنده است. بیشترین تمرکز آن نیز بر ارائه تکنیک‌های زیبا در خلق زاویه دید است.

چندی پیش نیز کتابی دیگر از این مجموعه با عنوان «گفتگونویسی» با ترجمه فهیمه محمد سمسار زیر نظر محسن سلیمانی از سوی نشر سوره مهر منتشر شد.