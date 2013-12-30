هیچ توطئه ای در کشور خطرناک تر از فتنه 88 نبود/ هدف فتنه گران فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نائینی قبل از ظهر دوشنبه در همایش بصیرت و میثاق با امت به مناسبت نهم دی ماه با اشاره به مهم ترین اهداف فتنه گران پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 گفت: فتنه گران برای فروپاشی نظام، نخبگان را مورد هدف قرار داده و با تخریب ذهن آنها می خواستند نظام را نابود کنند.

وی افزود: در فتنه 88 میزان بصیرت و وفاداری نخبگان به انقلاب اسلامی مشخص شد و آشوبگران نتوانستند به اهداف شیطانی خود دست یابند.

رئیس ستاد نهم دی فروپاشی از درون نظام، دامن زدن به ناآرامی های اجتماعی و سیاسی، واگرایی های قومی، بی ثبات کردن کشور و طراحی کودتا را در سال 88 از مهم ترین برنامه های دشمن برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.

نائینی ادامه داد: انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران نقطه قوت برای رسیدن دشمن به اهداف خود بود که به بهانه تقلب در انتخابات آشوبگران به خیابان ها ریخته و در روز عاشورا به مقدسات توهین کردند.

وی نهم دی را فرصتی برای تحلیل اهداف و برنامه های دشمن دانست و افزود: آشوبگران در نهم دی ماه سال 88 با اردو کشی در برابر حاکمیت حق، ضد اسلامی بودن خود را به جهانیان اعلام کردند و مردم با بصیرت ایران نیز در سراسر استان ها برای محکوم کردن آنها که به عزاداران حسینی حمله کرده بودند در خیابان ها تجمع کردند.

تحلیل گر مسایل سیاسی کشور هم چنین در ادامه گفت: تجمع عظیم مردم در نهم دی ماه سال 88 نقش بسیار تعیین کننده ای در کشور داشت.

نائینی اضافه کرد: متهم کردن نظام به تقلب و خیانت در امانت داری و تجاوز جنسی نیروهای امنیتی کشور به آشوبگران از مهم ترین مباحث رسانه های غرب بود.

وی با اشاره به بصیرت مردم ایران در مقابل فتنه گران گفت: مردم با بصیرت کشور با اعتراض های خود به فتنه گران تهدید را تبدیل به فرصت کردند و از اهداف فتنه گران که برنامه ی از پیش تعیین شده دشمن بود آگاه شده و به برنامه های نابودی نظام توسط دشمنان پی بردند.

گفتنی است همایش بصیرت و میثاق امت با ولایت با همکاری دانشگاه تبریز و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد.