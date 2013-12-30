شخصیت پیامبر اسلام (ص) زیباترین تابلوی جهان هستی است/ برگزاری زیارت از راه دور در 400 مسجد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر شکریان ظهر دوشنبه به مناسبت ایام دهه آخر ماه صفر و در آستانه فرا رسیدن سالروز رحلت رسول مکرم اسلام (ص) و امام حسن مجتبی و امام رضا(علیهم السلام) در حاشیه بازدید از هیئت مذهبی استان با اشاره به جایگاه بلند و رفیع پیامبر عظیم الشان اسلام، حضرت محمدبن عبدالله(ص) اذعان داشت: هر کس که در برابر شخصیت ارجمند رسول اکرم حضرت محمّد(ص) ‏قرار گیرد، شخصیتى که خداوند او را به‌عنوان پر افتخارترین انسان در پهنه‏ هستى آفرید، به واقع دچار حیرت و شگفتى می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران افزود: شخصیت پیامبر(ص) در حقیقت تابلوى زیبا و ارزشمندى است که بر آن‏تمام نشانه‏هاى ارزش هاى الهى و آیات کمال وجمال نقش بسته است و چشم ودل بینندگان را به خود خیره می سازد.

وی در ادامه با اشاره به فرمایشات گهر بار رسول مهر و رحمت، حضرت محمد(ص) که می فرماید: هیچ فقری از نادانی بدتر و هیچ مالی از عقل سودمندتر نیست، هیچ تنهائی از خودپسندی وحشتناک تر و هیچ مددکاری از مشورت بهتر نیست، هیچ عقلی چون عاقبت اندیشی و هیچ حسب و نسبی چون خوشخوئی نبوده و هیچ عبادتی همانند فکر کردن نیست، در تشریح فرمایشات رسول اکرم (ص) فکر کردن و اندیشیدن را بالاترین عبادت و خودپسندی و بدخلقی را بیشترین خسران برای ادمی برشمرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران به تشریح برنامه های این نهاد در سطح استان مازندران به مناسبت دهه آخر ماه صفر پرداخت و اظهار داشت: برگزاری مراسم متمرکز اربعین در شهرستان چالوس و پخش مستقیم و زنده ی این مراسم از طریق صدا و سیمای مازندران، اعزام مبلغین و مبلغات و برگزاری زیارت اربعین از برنامه های انجام شده این اداره کل است.

شکریان ادامه داد: سرکشی از هیئات مذهبی به همراه استاندار در مشهد مقدس، هماهنگی با کانون مداحان و هیئات مذهبی جهت برگزاری مراسم با شکوه زیارت از راه دور در ۴۰۰ مسجد، مصلی و امامزاده و برگزاری مراسم نهم دی ماه و تهیه و توزیع پوسترهای مربوطه از دیگر برنامه های این اداره کل است.



وی به بازدید از هیئتهایی مذهبی اشاره کرد و بيان داشت : هيأت مذهبي در راستاي ترويج فرهنگ قرآن و اهل بيت (ع) در طول تاريخ گام هاي موثري برداشته اند و بعد از انقلاب اسلامي جايگاهي ويژه پيدا کرده اند.

وي با اشاره به اين نکته که اين بازديد ها در طي 4 سال متوالي با حضور استانداران قبلي نيز برگزار شده است، افزود: با هماهنگي به عمل آمده ، استاندار مازندران روزهاي 9 و 10 دي ماه جاري ازهيأت مذهبي اعزامي از استان که وارد مشهد مقدس شده اند بازديد به عمل مي آورد که البته از سوي مسئولين اعزامي از اين اداره کل تا 12 دي ماه اين سرکشي ها ادامه دارد .

مدير کل تبليغات اسلامي مازندران هدف از اين بازديدها را تشويق فعالان مذهبي ، تقويت روحيه ديني اعضاي فعال هيأت مذهبي و رفع برخي مشکلات هيأت مذهبي عنوان کرد و اظهار داشت : بي شک حضور بالاترين مقام اجرايي استان در جمع تشکل هاي مذهبي کار شايسته و ارزشمندي است که بايد تداوم داشته باشد و بي شک نتيجه مطلوبي خواهد داشت.