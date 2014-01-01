اولین چاپگر تولید عضو بدن انسان سال 2014 رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هنوز محققان به پیشرفت چشمگیر خود در تولید بافت با تولید سیستم عروقی مورد نیاز برای تولید مواد مغذی و اکسیژن دست نیافته اند.

مایک رنارد نایب رئیس شرکت اورگنوو در سن دیگو گفت: این شرکت می تواند بر مسئله سیستم عروقی تا حدی غلبه کند.

وی یادآور شد که محققان این شرکت توانستند به ضخامت بیش از 500 میکرون دست یابند و موفق شدند که بافت کبد را در یک حالت کاملا کاربردی با ویژگیهای ذاتی خود برای 40 روز حفظ کنند.

رنارد یادآور شد که محققان توانستند سلولهای فیبروبلاست و اندوتیلیال را کنار هم قرار دهند تا کار توسعه شبکه های کوچک عروقی شکل گرفته و این شرکت به بافت ضخیم مد نظر خود با قابلیت دوام مناسب سلولها دست یابد.