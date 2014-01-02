تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه سیزدهم دی‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با اول ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و سوم ژانویه سال 2014 میلادی.

- هفته بیست و یکم از رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* ذوب‌آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* فولاد خوزستان - استقلال خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

* پرسپولیس تهران - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه آزادی

- هفته چهاردهم از مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* شهرداری ساوه - ماهان تندیس قم

* شرکت حفاری - عملیات غیر صنعتی

* شهید منصوری - میثاق تهران

* تاسیسات دریایی - شهرداری تبریز

* راه ساری - فرش آرا

* هلال احمر - دبیری تبریز

* زمزم اصفهان - گیتی پسند اصفهان