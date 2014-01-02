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۱۳ دی ۱۳۹۲، ۰:۵۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز هفته بیست و یکم از رقابتهای لیگ برتر فوتبال و پیگیری هفته چهاردهم از مسابقات لیگ برتر فوتسال از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه سیزدهم دی‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با اول ربیع الاول سال 1435 هجری قمری و سوم ژانویه سال 2014 میلادی.

- هفته بیست و یکم از رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* ذوب‌آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* فولاد خوزستان - استقلال خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
* پرسپولیس تهران - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه آزادی

- هفته چهاردهم از مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* شهرداری ساوه - ماهان تندیس قم
* شرکت حفاری - عملیات غیر صنعتی
* شهید منصوری - میثاق تهران
* تاسیسات دریایی - شهرداری تبریز
* راه ساری - فرش آرا
* هلال احمر - دبیری تبریز 
* زمزم اصفهان - گیتی پسند اصفهان

 

 

 

کد مطلب 2205507

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