واردات نفتی پکن از تهران افزایش می یابد/ اعلام میزان بدهی های دولتی چین

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارشی از افزایش واردات نفت چین از ایران در سال 2014 با انعقاد یک قرارداد جدید نفت‌ خام سبک خبر داد که از زمان تحریم‌ های غرب علیه ایران در سال 2012 تاکنون بی سابقه بوده است.



پکن درحالی در پی افزایش میزان واردات نفتی خود از تهران است که واشنگتن تنها از لغو تحریم های بسیار ناچیز علیه ایران طبق توافق تهران و گروه 1+5 در ژنو خبر داده است.



این رسانه غربی در ادامه از آغاز مذاکرات شرکت دولتی ژوهای ژنرونگ چین با شرکت ملی نفت ایران برای انعقاد یک قرارداد جدید میعانات خبر داد که پیشتر نیز واشنگتن این شرکت را در اوایل سال 2012 به دلیل عرضه بنزین به ایران تحریم کرده بود.



خبر دیگر اینکه دفتر مرکزی حزب حاکم در بیانیه ای از انجام اصلاحات گسترده در چین به خصوص اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد مالی در 10 سال آتی با نظارت مستقیم شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور خبر داد.



پیش از این اعضای حزب حاکم کمونیست چین در نشستی چهار روزه در اواسط آبان درباره اصلاحات جامع در این کشور برای 10 سال آتی گفتگو کرده بودند.



این تصمیم درحالی گرفته می شود که بر اساس گزارش اداره کل ممیزی چین بدهی های دولتی در این کشور در سطوح مختلف در سراسر این کشور درسال 2013 به بیش از سه هزار و 400 میلیارد دلار رسیده است که نیمی از این بدهی ها مربوط به دولت مرکزی چین است.



خبر دیگر اینکه دولت چین با اشاره به کشته شدن هشت تروریست در جریان حمله به یک پاسگاه پلیس محلی اعلام کرد که افراطیون پشت پرده حمله به سین کیانگ هستند.



در همین حال گروهی از اویغورهای تبعیدی خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره درگیریهای روز گذشته در سین کیانگ و دادن اجازه به خبرنگاران و مقامات ارشد دیگر کشورها برای بازدید از منطقه "شاچه" شدند.