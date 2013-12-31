به گزارش خبرنگار مهرع زمین لرزه بیستم فروردین‌ماه امسال در شهرستان دشتی باعث تخریب تعد زیادی از واحدهای مسکونی شهرستان دشتی شد و در بسیاری از روستاها و شهرهای این شهرستان باعث بروز خسارت شد.

پس از این زمین‌لرزه با تلاش‌های صورت گرفته، عزم همه مسئولان استان برای بازسازی مناطق زلزله زده آغاز شد و تلاش‌های بسیار زیادی نیز برای این منظور صورت گرفت.

هر یک از فرمانداران برای پیگیری وضعیت بازسازی یک شهر و یا روستای مناطق زلزله‌زده شهرستان دشتی مامور شدند تا عملیات بازسازی با سرعت بسیار بالایی انجام شود.

اسکان 90 درصد مردم روستاها در واحدهای بازسازی‌شده

فرماندار دشتی ظهر سه‌شنبه در حاشیه بررسی روند پروژه‌های عمرانی در مناطق زلزله‌زده بخش شنبه و طسوج به خبرنگار مهر گفت: 90 درصد مردم روستاهای مناطق زلزله زده دشتی در واحدهای بازسازی شده اسکان یافتند.

سید علی هاشمی اظهار داشت: پس از وقوع زلزله فرودین ماه سالجاری شاهد اقدامات بسیار خوبی در این مناطق بودیم به‌طوری که امروز در شهر شنبه تحولات توجه هر بیننده ای را به خود جلب می‌کند.

وی افزود: بحمدالله در شهر زلزله زده شنبه بیش از 55 درصد مردم در منازل مسکونی و واحد های بازسازی شده ساکن هستند و مابقی آنها نیز با اتمام واحد های بازسازی اسکان پیدا خواهند کرد.

83هزار و600 متر مربع طرح هادی در مناطق زلزله‌زده اجرا شد

هاشمی با اشاره به اینکه در روستاهای زلزله زده نیز بیش از 90 درصد مردم در منازل و واحدهای باز سازی شده اسکان دارند اضافه کرد: هم اکنون 83هزار و600 متر مربع در روستاهای زلزله زده کردلان، باغان، اسلام آباد،چاهگاه، سنا و شهرشنبه طرح هادی اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال بیش از ده پروژه عمرانی اعم از مدرسه، مسجد، حسینیه، ساختمان ادرای و زمین چمن مصنوعی در مناطق زلزله‌زده به بهره‌برداری می‌رسد.

هاشمی همچنین در بازدید از پروژه‌های در دست اجرا در روستاهای زلزله زده بشک، کشتو، چاهگاه و اسلام آباد نیز گفت: روند پروژه ها عمرانی در دست ساخت در این مناطق مطلوب است.

پیشرفت 55 درصدی پروژه‌های راه‌سازی

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان بوشهر اظهار داشت: در حال حاضر 83هزار و600 متر مربع در روستاهای زلزله زده کردلان،باغان، اسلام آباد، چاهگاه، سنا و شهر شنبه طرح هادی اجرا شده است.

غلامرضا زارعی افزود: هم اکنون پیشرفت فیزیکی روستای کردلان 65، سنا80، امام آباد30، چاهگاه50 و باغان 45 درصد است که تا پایان سال تمامی این پروژه ها به اتمام می‌رسد.

وی تصریح کرد: اعتبارات این طرح‌ها 60 میلیارد ریال است که از محل حوادث برای اجرای معابر و بهسازی در اختیار بنیاد مسکن قرار داده شده است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان بوشهر یادآور شد: روستاهای کردلان و سنا از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخودار هستند که تا هفته آینده آسفالت آنجا شروع خواهد شد و در شهر شنبه نیز به‌دلیل اینکه عقب نشینی زیادی دارد دارای پیشرفت فیزیکی 10 درصدی است.

زارعی با اشاره به اینکه روند پروژه ها در این مناطق مطلوب است از پیشرفت 55 درصد تمامی پروژه ها خبر داد و اظهار امیدواری کرد که بعضی از پروژه‌ها تا پایان بهمن ماه به اتمام برسد.