به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی آملی عصر سه‌شنبه در آئین عزاداری 28 صفر در جمع مردم آب‌پخش با تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) اظهار داشت: برای اینکه مورد مغفرت الهی قرار بگیریم باید ابتدا دل خود را صاف کنیم و تلاش کنیم تا به مرحله یقین برسیم.

وی ادامه داد: برای اینکه به رستگاری برسیم و نجات یابیم باید به یقین که اسماء الهی است دست یابیم و باید تا عمرمان به پایان نرسیده است به این مرحله برسیم و زمانی که دستمان از دنیا کوتاه شد، دیگر فرصت این کار را نخواهیم داشت.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: برای رسیدن به یقین به یک نردبان نیاز داریم و نردبان ما در این مسیر توکل است و برای توکل باید همه چیز را از آن خدا بدانیم و اینگونه رفتار کنیم که هیچ‌کس غیر از خدا نمی‌تواند چیزی به ما بدهد و به غیر از خدا هم امیدوار نباشیم و همه کارهای خود را برای خدا انجام دهیم و امیدی نیز به هیچ‌کس غیر از خدا نداشته باشیم.

توکل به خدا نردبان رسیدن به یقین است

وی تصریح کرد: همه کارها را باید برای خدا انجام دهیم که برای قیامتمان باقی و برقرار باشد و از هیچ‌کس هم غیر از خدا نترسیم و با این کارها می‌توانیم توکل یعنی نردبان یقین را به دست بیاوریم.

حجت‌الاسلام حسینی آملی اشاره‌ای نیز به زندگی پیامبر اکرم(ص) داشت و افزود: حضرت محمد(ص) با رفتار خویش روش‌های زندگی را برای ما اموزش دادند و با سفارشات خود همواره تلاش داشتند که مسلمین و دیگر افراد راه راست و حرکت در مسیر صحیح زندگی رهنمون کنند.

وی اضافه کرد: حضرت محمد(ص) در مراحل مختلف زندگی، آداب چگونه زیستن را به بشریت آموختند و آموزش دادند که چگونه زندگی کنیم، چگونه ازدواج کنیم، مراسمات عزا و ماتم و مجالس شادی را چگونه برپا کنیم و برای کار و فعالیت و امرار معاش چگونه تلاش کنیم و خوشبختانه در زندگی اجتماعی همه این آموزش‌ها موجود است.

شیطنت‌ها قبل از غسل‌دادن پیامبر شروع شد

حجت‌الاسلام حسینی آملی تاکید کرد: حضرت سیدالشهدا(ع) نیز به کرات برای راهنمایی مردم تلاش داشته‌اند و در روز عاشورا و در زمان جنگ و حتی زمانی که همه یارانش را شهید کرده بودند دست از موعظه بر نداشت و بیش از 12 بار شمشیر خود را غلاف کرد و با مردم حرف می‌زد تا شاید بتواند آنها را هدایت کند.

وی با بیان اینکه استمرار بر گناهان چراغ درونی انسان را تار می‌کند، تصریح کرد: درهای توبه همیشه بر روی انسان باز است و باید تا زمانی که فرصت داریم و قلب ما از گناهان تاریک نشده است توبه کنیم.

استاد حوزه علمیه قم در ادامه اظهار داشت: متاسفانه پس از رحلت پیامبر همه افراد برای رسیدن به پست و مقام، آن حضرت را رها کردند و شیطنت‌ها قبل از غسل‌دادن پیامبر شروع شد و فقط سه نفر ماندند و حضرت محمد(ص) را غسل دادند که یکی از انها حضرت علی(ع) بود.

وی به حوادث پس از شهادت امام حسن(ع) اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: امام حسن(ع) در هنگام شهادت برادری چون امام حسین(ع) داشت که او را به خاک سپرد ولی امام حسین(ع) مظلوم‌تر بود و چون حتی برادری نداشت که او را به خاک بسپارد.