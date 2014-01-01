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۱۱ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۳۴

حجت‌الاسلام حسینی‌آملی:

حضرت محمد(ص) راه و روش زندگی صحیح را به بشریت آموخت/ شیطنت‌ها قبل از غسل‌دادن پیامبر(ص) شروع شد

حضرت محمد(ص) راه و روش زندگی صحیح را به بشریت آموخت/ شیطنت‌ها قبل از غسل‌دادن پیامبر(ص) شروع شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاد حوزه علمیه قم گفت: حضرت محمد(ص) راه و روش زندگی صحیح را به بشریت آموخت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی آملی عصر سه‌شنبه در آئین عزاداری 28 صفر در جمع مردم آب‌پخش با تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) اظهار داشت: برای اینکه مورد مغفرت الهی قرار بگیریم باید ابتدا دل خود را صاف کنیم و تلاش کنیم تا به مرحله یقین برسیم.

وی ادامه داد: برای اینکه به رستگاری برسیم و نجات یابیم باید به یقین که اسماء الهی است دست یابیم و باید تا عمرمان به پایان نرسیده است به این مرحله برسیم و زمانی که دستمان از دنیا کوتاه شد، دیگر فرصت این کار را نخواهیم داشت.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: برای رسیدن به یقین به یک نردبان نیاز داریم و نردبان ما در این مسیر توکل است و برای توکل باید همه چیز را از آن خدا بدانیم و اینگونه رفتار کنیم که هیچ‌کس غیر از خدا نمی‌تواند چیزی به ما بدهد و به غیر از خدا هم امیدوار نباشیم و همه کارهای خود را برای خدا انجام دهیم و امیدی نیز به هیچ‌کس غیر از خدا نداشته باشیم.

توکل به خدا نردبان رسیدن به یقین است

وی تصریح کرد: همه کارها را باید برای خدا انجام دهیم که برای قیامتمان باقی و برقرار باشد و از هیچ‌کس هم غیر از خدا نترسیم و با این کارها می‌توانیم توکل یعنی نردبان یقین را به دست بیاوریم.

حجت‌الاسلام حسینی آملی اشاره‌ای نیز به زندگی پیامبر اکرم(ص) داشت و افزود: حضرت محمد(ص) با رفتار خویش روش‌های زندگی را برای ما اموزش دادند و با سفارشات خود همواره تلاش داشتند که مسلمین و دیگر افراد راه راست و حرکت در مسیر صحیح زندگی رهنمون کنند.

وی اضافه کرد: حضرت محمد(ص) در مراحل مختلف زندگی، آداب چگونه زیستن را به بشریت آموختند و آموزش دادند که چگونه زندگی کنیم، چگونه ازدواج کنیم، مراسمات عزا و ماتم و مجالس شادی را چگونه برپا کنیم و برای کار و فعالیت و امرار معاش چگونه تلاش کنیم و خوشبختانه در زندگی اجتماعی همه این آموزش‌ها موجود است.

شیطنت‌ها قبل از غسل‌دادن پیامبر شروع شد

حجت‌الاسلام حسینی آملی تاکید کرد: حضرت سیدالشهدا(ع) نیز به کرات برای راهنمایی مردم تلاش داشته‌اند و در روز عاشورا و در زمان جنگ و حتی زمانی که همه یارانش را شهید کرده بودند دست از موعظه بر نداشت و بیش از 12 بار شمشیر خود را غلاف کرد و با مردم حرف می‌زد تا شاید بتواند آنها را هدایت کند.

وی با بیان اینکه استمرار بر گناهان چراغ درونی انسان را تار می‌کند، تصریح کرد: درهای توبه همیشه بر روی انسان باز است و باید تا زمانی که فرصت داریم و قلب ما از گناهان تاریک نشده است توبه کنیم.

استاد حوزه علمیه قم در ادامه اظهار داشت: متاسفانه پس از رحلت پیامبر همه افراد برای رسیدن به پست و مقام، آن حضرت را رها کردند و شیطنت‌ها قبل از غسل‌دادن پیامبر شروع شد و فقط سه نفر ماندند و حضرت محمد(ص) را غسل دادند که یکی از انها حضرت علی(ع) بود.

وی به حوادث پس از شهادت امام حسن(ع) اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: امام حسن(ع) در هنگام شهادت برادری چون امام حسین(ع) داشت که او را به خاک سپرد ولی امام حسین(ع) مظلوم‌تر بود و چون حتی برادری نداشت که او را به خاک بسپارد.

کد مطلب 2205909

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