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۱۱ دی ۱۳۹۲، ۹:۰۲

گزارش خبری تصویری مهر/

برگزاری عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در خورموج

برگزاری عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در خورموج

بوشهر- خبرگزاری مهر: همزمان با سراسر کشور، عصر سه‌شنبه مراسم عزاداری رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در خورموج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت رحلت پیامبر اکرم (ص) وشهادت امام حسن مجتبی (ع) و همزمان با سراسر کشور مراسم عزاداری خیابانی با حضور پرشور محبان اهل بیت(ع) در خورموج  برگزار شد.

عزاداران در آخرین روزهای ماه پر از حزن و اندوه صفر گرد هم آمدند تا با نوحه سرایی و سینه زنی ارادت خود را به پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) نشان دهند.

این مراسم که راس ساعت 16 از جنب مخابرات شروع شد عزاداران با پیمودن مسیرهایی جنب فلکه مهدوی تجمع کردند و شروع به عزاداری کردند.

مردم عزادار با در دست داشتن تابوت‌های نمادین تیر باران امام حسن مجتبی (ع) فضای شهر را غرق در عزا کردند و بر این تابوت‌ها اشک ماتم ریختند.

همچنین هئیت های زنجیر زنی و دمام زنی نیز به عزاداری پرداختند که حضور گسترده و پرشور مردم را می‌توان به عنوان یکی از نکات مهم این مراسمات عنوان کرد.

چنین مراسماتی در نقاط مختلف استان بوشهر نیز برگزار شد.

کد مطلب 2205911

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