نگاهی به سنت قدیمی"چهارشنبه سوری" ماه صفر در بندر دیر

به گزارش خبرنگار مهر، "چهارشنبه سوری" از آیین‌های شب چهارشنبه سوری در گذشته در بندر دیر است؛ دیری‌ها آخرین شب چهارشنبه ماه صفر هر سال قمری را به منزله چهارشنبه سوری می دانسته اند، به دلیل این که ماه صفر را بسیار سنگین و بلاخیز قلمداد می‌کرده‌اند.

مردم دیر برای جان سالم به در بردن از نحوست ماه صفر و مخصوصا به خاطر آن که نحوست آن ماه به ماه های بعد منتقل نشود و به همان ماه ختم شود به این گونه عمل می کرده اند.

محقق و پژوهشگر دیری در این رابطه اظهار داشت: چهارشنبه سوری دربندردیر به نام چارشنبه سورو است که درآخرین چهارشنبه ماه صفر برگزارمی شود.

عبدالحسین بحرینی نژاد افزود: پس ازاین که مرغی را سر می برند کوزه ای را می شکنند که به اصطلاح محلی صفر در می کنند.

وی گفت: در آخرین سه شنبه ماه صفر سه شنبه‌شب زن‌ها و کودکان به کنار دریا می‌رفته‌اند و ضمن اینکه مقداری شکر توی آب دریا می ریزند پاهای خود را تا ساق در آب می زدند و بدون اینکه به آب دریا نگاه کنند پشت به دریا کرده و می‌گفتند: "درد و غمم در بیشو تو آو دریه بیشو" به این معنی که درد و غم من بیرون برود در آب دریا برود و به خانه های خود برمی گردند.

وی گفت: قدیمی‌ها به شب چهارشنبه سوری اعتقاد بسیار داشتند و به جا آوردن سنت ها را لازم می دانستند.

این پژوهش‌گر اضافه کرد: البته همان مراسم چهارشنبه سوری که در کل کشور رایج است در این استان نیز برگزار می شود.