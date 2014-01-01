به گزارش خبرگزاری مهر از کرمان، آیت الله سید احمد خاتمی بعدازظهر سه‌شنبه در جمع عزادارن رحلت رسول اکرم پیامبر را اسوه حسنه برای همه مردم دانست.

وی گفت: مقاومت یکی از بزرگترین درس هایی است که باید از پیامبر بزرگوار اسلام بیاموزیم زیرا دشمنان از هر نوع وسیله ای برای اذیت و آزار رسول خدا استفاده کردند اما پیامبر در مقابل همه انها ایستادگی کرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری به اذیت های روحی و فیزیک پیامبر اشاره کرد و گفت: دشمنان وقتی نتوانستند پیامبر را با اذیت و آزارهای روحی و جسمی از هدف خود بازدارند دست به تحریم زدند و این بزگوار را سه سال در شعب ابی طالب و در بدترین شرایط نگه داشتند.

وی دوره بعثت را به عنوان معذبین بالله نامید و گفت: در این دوران دشمنان از بدترین آزارها بر علیه یاران پیامبر استفاده کردند و سمیه اولین شهید در راه اسلام و از تفخارات زنان مسلمان است.

آیت الله خاتمی به طرح دشمنان پیامبر در صدر اسلام برای کشتن پیامبر به عنوان راهکار نهایی در حذف پیامبر اشاره کرد و گفت: تهمت ها، اذیت های فیزیکی، تحریم، شکنجه یاران و طرح کشتن پیامبر نیز نتوانست رسول خدا را از هدف خود منصرف کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مقاومت را تنها راه در مقابله زیاده خواهی های استکبار دانست و گفت: برای گسترش خیزش های جهانی راهی جزء مقابله برای مسلمانان وجود ندارد.

آیت الله خاتمی به دو حکومت دینی پیامبر بزرگوار اسلام(ص) و حکومت پنج ساله امیرالمومنین(ع) در صدر اسلام اشاره کرد و گفت: در هر دوی این حکومت‌ها جنگ‌های زیادی در گرفت و این نشان می دهد که برای گسترش اسلام باید مقاومت کرد.

وی ادامه داد: اگر رشد اسلام را می خواهیم این تنها از رهگذر مقاومت امکان پذیر است و با تعامل و سازش هیچ نتیجه ای حاصل نمی شود و الان 70 سال از اشغال فلسطین می گذرد و مذاکرات زیادی انجام شده ولی رژیم صهیونیستی یک ذره هم از جای خود تکان نخورده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری پیروزی های فلسطین را در مقاومت و انتفاضه دانست و افزود: در جنگ غزه با رژیم صهیونیستی فلسطین با کمک موشک های والفجر پنج ایران تلاویو را شبیه به شهر اشباح کرد.

وی به مذاکرات ایران با 1+5 نیز اشاره و تصریح کرد: ما با مذاکرات موافقیم اما این مذاکرات باید فقط در حوزه انرژی هسته‌ای باشد و مسئولان حق ندارند یک کلمه در رابطه با دیگر مسائل همچون رابطه با آمریکا و حمایت ایران از غزه و فلسطین سخن بگویند.

آیت‌الله خاتمی اظهار داشت: عده ای می گویند حالا که آمریکا گوشش باز است ما هم آغوشمان را باز می کنیم ولی رهبری اتمام حجت کرده است و ما به نتیجه این مذاکرات بدبین هستیم و فکر می کنیم که آمریکا به نتیجه ای غیر از نابودی انقلاب ما رضایت نمی دهد.

وی افزود: اگر در این مذاکرات به نتیجه رسیدیم که ما خوشحال می شویم و اگر هم نتیجه نداد مردم ما با بصیرت هستند و می‌فهمند که با چه دشمنی رو به رو هستند که می خواهد اصل وجود ما نباشد.

وی تاکید کرد: آمریکا با اصل انقلاب ما مشکل دارد و نمی‌خواهد در این منطقه حساس و سوق الجیشی یک کشور اسلامی وجود داشته باشد و به دنبال چپاول سرمایه های کشور ما هستند.

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری مقاومت را راه ملت ایران در 35 سال گذشته ذکر کرد و گفت: توکل به خدا، همراهی ملت با ولایت، ایستادگی و خسته نشدن چهار عنصر مقاومت است.

وی به امدادهای غیبی خداوند در حمایت از این انقلاب اشاره کرد و افزود: خداوند در صحرای طبس با شن های روان هواپیماهای غول پیکر دشمن را نابود کرد و ما اگر به خدا توکل کنیم و رسم بندگی را بجای آوریم خدا راه خدایی را خوب می داند.

آیت الله خاتمی گفت: عده ای القا می کنند که اگر با آمریکا رابطه برقرار کنیم مشکلات اقتصادی ما حل می شود در حالی که این اشتباه است و نمونه آن سرنوشت مرسی است که با تمام وجود خود را در اختیار آمریکا قرار داد و الان سرنوشت نامعلومی دارد.