سید شمسالدین حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تکمیل بیمارستان امجدی و فرقانی و افتتاح فاز یک پردیس دانشگاه علوم پزشکی مهمترین اولویتهای پیش روی بخش بهداشت و درمان استان قم است.
وی ادامه داد: از آنجا که رئیس جمهور برخلاف سایر روسای جمهور که بخش بهداشت و درمانی را اولویت 15 و 16 خود قرار میدادند، اولویت سوم برنامههای خود را بخش بهداشت و درمانی اعلام کرده است، انتظار ما از استاندار جدید قم این است که بخش بهداشت و درمان استان را از اولویتهای برنامه خود قرار دهند.
قائم مقام وزیر بهداشت در استان قم افزود: تکمیل بیمارستان امجدی و فرقانی و فاز یک پردیس این دانشگاه نیازمند 90 میلیارد تومان اعتبار است که اگر این اعتبارات ملی و استانی تخصیص داده شود، در دو سال آینده شاهد دستیابی استان به یک موقعیت مطلوب در حوزه سلامت خواهیم بود.
وی تعداد تختهای بیمارستانی قم را 1500 تخت اعلام کرد و گفت: با بهرهبرداری از بیمارستان امجدی و فرقانی، 650 تخت به این تعداد اضافه خواهد شد.
حجازی ادامه داد: دو پروژه دانشکده پرستاری و خوابگاه دانشجویی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری در استان با پیشرفت 30 و 25 درصدی در حال احداث است که در صورت تخصیص اعتبار در مدت کوتاهی تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی تصریح کرد: با وجود تعطیلی 98 درصد پروژههای عمرانی وزارت بهداشت در سال گذشته ما با کمک خیرین و جابجایی اعتبارات تا کنون نگذاشتهایم پروژههای عمرانی بخش سلامت استان تعطیل شود ولی برای تسریع در تکمیل این پروژهها نیازمند حمایت ملی ویژه و تزریق اعتبارات ملی و استانی هستیم که امیدواریم این امر محقق شود و شاهد افتتاح هر چه زودتر این پروژهها باشیم.
تراکم بالا در بیمارستانها
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر با تراکم بالایی در بیمارستانهای دولتی استان مواجه هستیم، اظهار کرد: ارتقاء و ارائه خدمات درمانی تخصصی با استفاده از پزشکان مجرب و نظارت بر فعالیت آنان و همچنین ارزانتر بودن قیمت خدمات نسبت به مراکز خصوصی موجب شده است در سالهای اخیر شاهد استقبال بیشتر مردم از بیمارستانهای و مراکز درمانی دولتی در استان باشیم.
حجازی افزود: در 4 سال گذشته ظریب اشغال تخت در استان قم از 70 درصد به 95 درصد رسیده است و این امر نشان از ارتقای خدمات درمانی بیمارستانهای استان است به طوری که همه روزه شاهد مراجعه بیمارانی از استانهای همجوار به این بیمارستانها هستیم و دیگر کسی برای درمان به تهران مراجعه نمیکند.
وی ادامه داد: در سال 88 دانشگاه علوم پزشکی قم به لحاظ اختصاص بودجه عمرانی و جاری در بین 51 دانشگاه علوم پزشکی کشور رتبه آخر را دارا بود ولی این رتبه در حال حاضر به 28 رسیده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اظهار کرد: در 4 سال گذشته 40 پروژه عمرانی در حوزه بهداشت و درمان استان آغاز کردهایم که بخش عمده آن شامل مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق محروم شهر و استان، دانشکدههای جدید، پایگاههای اورژانس و ... بوده که به بهرهبرداری رسیده است و 15 پروژه دیگر نیز آماده بهرهبرداری است که بعد از ماه صفر با حضور استاندار و سایر مسئولان به بهرهبرداری خواهد رسید.
تدوین نقشه راه سلامت
وی ادامه داد: بخشهای جدید بیمارستان شهید بهشتی آماده بهرهبرداری است ولی به علت کمبود نیرو و نداشتن مجوز جذب نیرو هنوز به بهرهبرداری نرسیده است که امیدواریم تا صدور مجوز جذب نیرو توسط وزارت بهداشت، هر چه زودتر این بخشها افتتاح و به بهرهبرداری برسد.
حجازی گفت: نقشه راه سلامت استان را تدوین کردهایم و در این نقشه کلیه نیازهای استان در حوزه بهداشت و درمان دیده شده است و کلیه مجوزها در این حوزه بر اساس این نقشه صادر میشود.
وی در پایان اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی قم در بحث نرم افزاری از جمله تعداد مقالات علمی و پژوهشی و تعداد دانشجویان در وضعیت مناسبی قرار دارد.
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