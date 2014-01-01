"با دیگران" تنها مسافر خراسانی سیمرغ سی و دوم است/ روایتی اجتماعی از روابط و عواطف آدم ها

ناصر ضمیری در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: برای هر کسی که می خواهد اولین فیلم بلند سینمائی خود را بسازد مشکلاتی برای جلب اعتماد عوامل حرفه ای سینما وجود دارد که زمان و انرژی زیادی را می طلبد.

وی با بیان اینکه فیلمنامه فیلم "با دیگران" را 14 بار بازنویسی کرده ام اظهار کرد: از زمان نوشتن طرح تاکنون که فیلم در مرحله صدا گذاری است 2.5 سال طول کشیده است و یک سال روی فیلمنامه کار کردم تا ظرافت هایی که مد نظرم را به محاطب انتقال دهم.

انرژی زیادی برای جلب اعتماد عوامل فیلم صرف کردم

این نویسنده و کارگردان مشهدی عنوان کرد: تلاش زیادی کردم و انرژی زیادی گذاشتم تا هم فیلمنامه با بهترین ظرافت ها به اجرا در آید و هم بتوانم اعتماد تهیه کننده را جلب کنم.

این کارگزدان خراسانی با اشاره به جوایز متعددی که در جشنواره های داخلی و بین المللی کسب کرده است یادآور شد: کارها ، جوایز و سابقه کاری و حرفه ای گذشته ام تا حدود زیادی در جلب اعتماد عوامل سینمائی، بازیگران و تهیه کننده مرا یاری کرد.

ضمیری که تاکنون 12 جایزه بین المللی و 33 جایزه ملی برای فیلم های کوتاه کسب کرده است در مورد جوایزش اظهار کرد: در جشنواره فیلم کوتاه تهران، جشن خانه سینما و جشنواره رویش و جشنواره های دیگر جوایز بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را دریافت کرده ام.

وی ادامه داد: همچنین در جشنواره های خارجی مونیخ و کره جنوبی جایزه بهترین فیلم، مدال یونیکا و خرس طلائی جشنواره اتریش و چند جشنواره بین المللی دیگر موفق به کسب مقام شده ام.

"با دیگران" اولین فیلم بلند سینمائی ام است

این نویسنده و کارگردان مشهدی ابراز کرد: البته تمام جوایزی که در این جشنواره ها کسب کرده ام برای فیلم های کوتاه بوده و فیلم "با دیگران" اولین فیلم بلند سینمائی ام است که خوشبختانه به بخش مسابقه "فیلم های اول" جشنواره فیلم فجر راه یافت.

ضمیری در مورد انتخاب موضوع اجتماعی فیلم " با دیگران" گفت: بیشترین دغدغه ام روابط آدم ها در جوامع کنونی است و سعی کردم که روابط و تاثیر عواطف شخصیت های فیلم بر یکدیگر در قالب یک قصه ساده و با شیوه های سینمائی و فضاسازی مناسب را به تصویر بکشم.

وی در مورد بازیگران فیلم عنوان کرد: بازی خوب بازیگران فیلم و حس خوب آنها هنگام بازی یکی از عوامل تاثیر گذار در فیلم است و یکی از عوامل راهیابی فیلم به جشنواره بوده است.

ضمیری ایمان داشتن به راه و باور محتوا و عوامل فیلم را از موارد موثر در موفقیت یک اثر عنوان کرده و افزود: اینکه بتوانی دغدغه ها و حرف های خود را در قالب یک قصه و با تکنیک و شیوه مناسبی ابراز کنی و تمام توان خود را در آن صرف کنی در تاثیر گذاری اثر خلق شده تاثیر زیادی دارد.

این نویسنده و کارگردان مشهدی تصریح کرد: برخی مواقع آزار و اذیت های پیش آمده در جریان کار و در مسیر راه شخص را برای ادامه کار مصر تر کرده و باعث پیشرفت بیشتر او می شود.

منتظر ارتباط مردم با فیلم هستیم

وی بیان کرد: در حال حاضر فیلم ساخته شده رضایت کارشناس سینمائی جشنواره را جلب کرده و منتظر ارتباط مردم با فیلم هستیم و صحبت از مشکلات از شیرینی کار کم می کند و این فیلم طی آخرین اخبار تنها فیلم خراسانی است که به جشنواره فیلم فجر تهران راه یافته است.

فیلم سینمائی "با دیگران" به تهيه‌کنندگي امير سماواتي مرداد امسال در مشهد کليد خورد، حسين محجوب، هنگامه قاضياني، بابک حميديان، حميدرضا آذرنگ، ليلا زارع و جمعي از بازيگران مشهدي مانند روشنک سه قلعگی ، ندا اسدی و فرشته شایان در آن به ايفاي نقش پرداخته اند و کارگردان فیلم ایفای نقش ها را در شرایطی دوستانه و صبوری بازیگران را از عوامل موثر در پیشبرد فیلم می داند.

فيلم سينمايي "با ديگران" داستان زني به نام آرزو را روايت مي‌کند که به دليل سقط جنين‌هاي مکرر اميد خود را به داشتن فرزند از دست داده است و زندگي مشترک او با اميرحسين در شرايط بحراني قرار داده، طاهره دوست و همکار او با اقدامي فداکارانه مسير تازه‌اي را در برابر اين زوج جوان قرار مي‌دهد. آزادي يعقوب شوهر سابق طاهره از زندان روابط زندگي اميرحسين، آرزو و طاهره را پيچيده مي‌کند.

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گفتگو: ملیحه زرین پور