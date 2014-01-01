لجاجت و قدرت طلبی جلوی چشمان فتنه گران را گرفته بود/ نهم دی را میثم تمارها رقم زدند

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته حجت الاسلام حمید رسایی در همایش بازخوانی حادثه نهم دی در شهرستان ورامین اظهار داشت: با گذشت چهار سال از حادثه نهم دی، هنوز مردم با شور و اشتیاق در صحنه حضور پیدا می کنند و نشان می دهند که پایبند به ارزش های انقلاب اسلامی و ولایت هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شواری اسلامی افزود:‌ برخی همواره این شبهه را مطرح می کنند که این چه انقلابی است که دو رییس جمهور و رییس مجلس مردود شده و برخی از مسئولین هم خوب عمل نکرده اند و مگر می شود که کسی سابقه انقلابی داشته و نخست وزیر امام و دوره جنگ و سابقه جبهه و شکنجه های ساواک را داشته باشد و مردود شود اما باید توجه داشت که در مقابل این شخصیت ها، افرادی نظیر آیت الله مهدوی، آیت الله جنتی، آیت الله یزدی و آیت الله مصباح هستند که هیچگاه مردود نشده و همواره در کنار رهبری و امام قرار داشتند.

وی ادامه داد: برخی استدلال دارند که انقلابی که یاران آن سقوط می کنند، به درد نمی خورد که باید به این افراد گفت که اتفاقا این امر نشانه صحت انقلاب است و اگر یک انقلاب دارای جاذبه و یا دافعه صرف باشد، بیمار خواهد بود و این قاعده دنیا و طبیعت سالم است که انقلاب سالم باید دارای جاذبه و دافعه توأمان باشد.



رسایی اضافه کرد:‌ علاوه بر عقل و طبیعت، تاریخ اسلام نیز نشان می دهد که انقلاب بزرگ پیامبر اکرم(ص) نیز هم جاذبه و هم دافعه داشت و ایشان برای جذب و دفع، اصول و قاعده ای را تبیین کردند و امام راحل نیز به ما شاخص دادند که زمانی دیدید، رسانه های تابلو دار شما را تبلیغ می کنند، به خودتان شک کنید و اگر من در مجلس نطقی کردم که بیگانه آن را تمجید کرد باید در نطق خودم تردید کنم.

این مسئول عنوان کرد: امثال طلحه ها و زبیرها جزو ریزش ها و مالک اشترها جزو رویش های انقلاب نبوی بودند، به زبیر شمشیر اسلام می گفتند زیرا در راه دفاع از پیامبر شمشیرهای فراوانی زده بود و طلحه نیز آنقدر کار نیک انجام داده بود که به طلحه خیر معروف گردید و این دو صحابه پیامبر تا جایی پیش رفتند که نبی مکرم اسلام به ده نفر از صحابه خود از جمله طلحه و زبیر بشارت داد که اگر خود را حفظ کنید به بهشت خواهید رفت.

مدیر دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر بیان داشت: بعد از حادثه سقیفه نیز طلحه و زبیر خواستند دست به شمشیر برده و غاصبان خلافت امام علی(ع) را بکشند اما همین دو نفر بعدها بر علیه علی(ع) شمشیر کشیدند و اعلام کردند که ما علی را به رهبری جامعه اسلامی رساندیم.

وی متذکر شد: کار طلحه و زبیر به جایی رسید که آنقدر باج گرفتند که اموال این دو در یک مورد به بیش از هزار شتر رسید و زمانی که امام علی(ع) به عنوان خلیفه مسلمین انتخاب شدند، طلحه و زبیر به دنبال سهم خواهی رفتند اما مولای متقیان قبول نکردند و این دو کینه ها را شعله ور کرده و فتنه ایجاد کردند و جنگ جمل را به بهانه خونخواهی عثمان به راه انداختند.

چشم رهبری به جوانان این کشور است

رسایی تأکید کرد:‌ باید توجه داشت که نهم دی را میثم تمارها و نسل چهارم انقلاب اسلامی رقم زدند و حقیقتا جونان بسیجی چنان غیرت و اشتیاقی از خود نشان می دهند که بنده خجالت زده آنان هستم و باید بگویم که مقام معظم رهبری فرمودند که در چند سال گذشته جوانانی تربیت شده اند که به خوبی از انقلاب دفاع خواهند کرد و حقیقتا چشم رهبری به شماست زیرا مردم عادی وامدار هیچ گروهی نمی شوند.

عضو شورای مرکزی قرارگاه فرهنگی عمار افزود: یکی از اختلاف نظرهای رهبری با برخی شخصیت های شاخص سیاسی در این است که برخی در دهه هفتاد اعلام داشتند که لازم نیست که تبلیغ کرده و مردم را ترغیب به حضور در پای صندوق های رأی کنیم، زیرا در اینصورت افراد کمی در انتخابات شرکت کرده و با مدیریت انتخابات نام کسی از صندوق بیرون خواهد آمد که موافق انقلاب باشد اما رهبری فرمودند که حضور حداکثری باید اتفاق بیافتد و مردم از نظام اسلامی زده نشدند بلکه از عملکرد برخی مسئولین ناراحت هستند.



این نماینده مجلس ادامه داد: همسر یکی از سیاسیون در انتخابات سال 88 اعلام کرد که اگر میرحسین موسوی از صندوق های رأی درنیامد، به خیابان ها بریزید و اگر همسر ایشان این حرفها را می زند، این سخنان را در خانه شنیده که به این صورت آن را بیان می کند.



فتنه گران به اسم خط امام فتنه ایجاد کردند

وی اضافه کرد: در فتنه 88 رجوی به صورت علنی از فتنه گران حمایت کرد، ریگی با سران فتنه همصدا شد، تلویزیون های بیگانه از شعارهای ساختارشکنانه حمایت کرد اما فتنه گران سکوت کرده و کف و سود زدند و به اسم خط امام به این حرکات ادامه دادند اما این چه خط امامی است که دشمنان نظام از آن حمایت کرده و مگر می شود حق و باطل در یک جا قرار بگیرند.

رسایی عنوان کرد:‌ موسوی خویینی ها در آن زمان اعلام کرده بود که اگر مردم مقداری دیگر در خیابان بمانند، رهبری عقب نشینی خواهد کرد اما رهبری بیان داشتند که امام ما عقب نشینی نکرد و بنده نیز عقب نشینی نخواهم کرد.

این مسئول بیان داشت: رأی مردم حق الناس است و برای این حق الناس در فتنه 88، 25 نفر به شهادت رسیدند، مردم ورامین و قرچک کتک خوردند و بچه های نیروی انتظامی نابینا شدند و اگر نهم دی چهار سال پیش نبود، آقای روحانی رییس جمهور نمی شد زیرا اگر در سال 1388، نظام اختلاف 13 درصدی را تقلب در انتخابات تشخیص می داد، در انتخابات اخیر نیز برخی می توانستند ادعاهایی را درباره اختلاف هفت دهم درصدی آقای روحانی ایجاد کنند.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری پس از انتخابات سال 1388 به میرحسین موسوی هشدار داد ولی لجاجت، قدرت طلبی جلوی چشمان این افراد را گرفته بود به همین خاطر پس از خطبه های مقام معظم رهبری با هم بیانیه دادند و به خیابان ها آمدند.

رسایی تأکید کرد: ما قبل از ظهور امام زمان (ع) باید امتحان های زیادی را پس دهیم و تاریخ را مرور کنیم و فتنه ها باعث می شود تا تاریخ بازخوانی شده تا زمانی که مهدی فاطمه آمد فتنه ای اتفاق نیفتد.