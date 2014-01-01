استفاده از زنجیر چرخ در محورهای مواصلاتی زنجان الزامی است

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به بارشی که از دیشب در استان شروع شده کار کنان راهداری نمک‌پاشی و برف روبی لازم را در دستور کاریی خود قرار دادند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر هم با توجه به بارش خفیف برف در محورهای مواصلاتی استان، گردنه خان چایی و محور تهم - چورزق استفاده از زنچیر چرخ در این محورها بسیار ضروری است.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی تا 24 ساعت آینده بارش برف در استان ادامه دارد بنابراین جاده ها لغزنده است و در این میان رانندگان برای تردد از زنجیر چرخ استفاده کنند.

خوشکام به وضعیت راههای ارتباطی روستایی در استان اشاره کردوگفت: در این راستا 30 روستای حوزه استحفاضی استان به علت بارش برف بسته شده بود که با همت و تلاش راهداران بازگشایی شده است.

وی افزود: خوشبختانه تردد در محورهای مواصلاتی زنجان به خوبی امکان پذیر است و تاکنون مشکل خاصی در محورهای استان رخ نداده است.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان تاکید کرد: رانندگان با توجه به قرار گرفتن در روزهای بارش به تجهیزات ایمنی مجهز باشند چرا که با امکانات و تجهیزات ایمن سفر کردن سلامتی خود و دیگران را تضمین می کنند.

خوشکام در ادامه به رانندگان توصیه کرد برای تردد در محورهای مواصلاتی استان زنجان از لوازم گرمایشی و زنجیر چرخ استفاده کنند چرا که در این فصل به علت نا مساعد بودن هوا و لغزنده بودن جاده ها رانندگی کردن بسیار سخت است که در این راستا استفاده از زنجیر چرخ سرعت را کنترل می کند.

وی یادآور شد: رانندگان می توانند با ارسال پیامک به سامانه 1000241141 از وضعیت راه های استان زنجان با خبر شوند و همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای 141 از وضعیت جاده های استان آگاهی پیدا کنند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان همچنین به بانوان باردار توصیه کرد اگر کار ضروری داشته باشند اقدام به مسافرت کنند و قبل از مسافرت هم از وضعیت راه و هوا باخبر شوند چرا که در چنین وضعیتی سفر برای آنها در جاده های زنجان بسیار خطرناک است.