جدایی مهابادی از استقلال اهواز تکذیب شد

عبدالرضا سروندی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه گفته می شود داوود مهابادی پس از بازی تیمهای استقلال اهواز و الوند همدان از جمع آبی پوشان جدا می شود، اظهار کرد: با مذاکرات صورت میان شهرام شفیع زاده مالک باشگاه و داوود مهابادی، جدایی این مربی ازجمع آبی پوشان منتفی شد و وی به عنوان سرمربی به فعالیت خود در استقلال اهواز ادامه می دهد.

وی با بیان اینکه تمرینات تیم استقلال اهواز هم اکنون در تهران در حال پیگیری است، گفت: بازیکنان تیم خود را برای بازی مقابل الوند همدان در هفته چهاردهم مسابقات دسته اول باشگاه های کشور آماده می کنند.

سرپرست تیم فوتبال استقلال اهواز با اشاره به اینکه بازیکنان تیم درشرایط خوبی قراردارند، گفت:بسیار امیدوارهستیم با اجرای برنامه های کادرفنی دست پر ازمیدان همدان خارج شویم.

بازی تیمهای الوند همدان و استقلال اهواز در هفته چهاردهم مسابقات دسته اول باشگاههای کشور ساعت 14 روز پانزدهم دی در همدان برگزار می شود.

تیم استقلال اهواز در پایان هفته سیزدهم مسابقات دسته اول باشگاه های کشور با 13 امتیاز در مکان یازدهم جدول رده بندی گروه نخست این رقابتها قرار دارد