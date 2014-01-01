محمد صالح حیدری در گفتگو با مهر بیان کرد: در رقابت‌های شبکه کتابخوانان حرفهای تعداد 9 نفر از اعضای کتابخانه های شهرستان نیمروز در این رقابت‌ها برگزیده شدند که این موفقیت در نوع خود قابل توجه است.

وی افزود: در شبکه کتابخوانان حرفه ای که مجری مسابقات کتابخوانی است عضویت برای همه علاقمندان امکان‌پذیر است و لذا با توجه به شروع فعالیت این شبکه در شهرستان‌های زابل، نیمروز و هامون از ابتدای سال 90 تا کنون بیش از 500 نفر را به عضویت این شبکه در آمده اند.

وی با بیان اینکه بیشترین اعضای این شبکه را دانش آموزان مقطع متوسطه و دانشجویان تشکیل می‌دهند ابراز داشت: با توجه به اینکه اعضای این شبکه باید دارای نشانی الکترونیکی باشند لذا این نکته برای حضور بسیاری از علاقمندان در این منطقه با توجه به کمبود امکانات رایانه ای محدودیت به شمار می‌رود.

حیدری با تشریح اقدامات نهاد کتابخانه ها به منظور تشویق و ترویج فرهنگ کتابخوانی اظهار داشت: در همین راستا در سال جاری در شهرستان زابل نسبت به اجرای طرح کتابخوانی با نام "انتظار کتاب" در تاکسی‌های بین شهری و همچنین ایستگاه های مطالعه شهرداری زابل و بیمارستان امیرالمومنین(ع) اقدام شده است.

وی همچنین از افتتاح کتابخانه روستایی در روستای گلخانی شهرستان نیمروز در سال جاری خبر داد و گفت: با افتتاح این کتابخانه تا کنون بیش از 300 نفر به عضویت آن در آمده و علاقمندان از تعداد 2 هزار و 500 جلد کتاب موجود در این کتابخانه و همچنین بخش کودک با موضوعات قصه گویی، آموزش قران و خطاطی بهره مند شدند.