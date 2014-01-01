به گزارش خبرنگار مهر سید موسی حسینی کاشانی پس از استقرار در اداره کل فرهنگ و ارشاد البرز در راستای سر و سامان بخشیدن به امور تغییری در ساختار روابط عمومی این اداره کل ایجاد کرد.

وی هفته اخیر علیرضا عسگری را بار دیگر بر سکان اداره کل روابط عمومی فرهنگ و ارشاد البرز قرار دارد. عسگری که پیش از این نیز مدتی مدیرکل روابط عمومی این اداره کل بوده است با اشراف به امور و ارتباط با رسانه های استان قرار است از این پس برنامه های راهبردی خود را ایفا نماید.

در متن حکم انتصابی که از سوی سید موسی حسینی کاشانی صادر شد آمده است:

"جناب آقای علیرضا عسگری، توفیق در حوزه ارتباطات جز با مهر به کار و عشق به مردم میسر نمی شود به ویژه در روابط عمومی حوزه فرهنگ که جایگاه تکثر و تنوع فعالیت هاست و دشواری های آن تنها با عشق و مهرورزی از سر می گذرد.

با عنایت به تعهد و توانمندی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیر روابط عمومی این اداره کل منصوب می شوید.

مغتنم دانستن فرصت ها ، اجرای دقیق و هوشمندانه قوانین و مقررات،ارائه مشاوره صحیح و کاربردی، ارتباط موثر ونظام مند با اصحاب رسانه و انجام صحیح و مطلوب وظایف و ماموریت های محوله از اولویت های مورد انتظار در این دوره از مسئولیت شماست."

البته مدیرکل ارشاد البرز نیز در آیین معارفه علیرضا عسگری نقشه راهی از پیش ترسیم شده را فرا روی مدیر جدید روابط عمومی ارشاد قرار داد و گفت: دسترسی به اطلاعات موثق و دقیق ، داشتن اطلاعات به روز، منسجم و سازمان یافته ، تبلیغات موثر و...از جمله راهبردهایی است که مدیر روابط عمومی را کارآمد و قوی بیش از گذشته می سازد.

روابط عمومی ارشاد به تولید خبر اکتفا نمی کند

حسینی کاشانی در ادامه فرایند تولید خبر در این اداره کل را که مدت ها است 2 مدیرکل پیشین با آن دست به گریبان بوده اند را یادآور شد و افزود: قرار نیست تنها به تولید خبر و اطلاع رسانی صرف اکتفا کنیم بلکه باید زمینه تعامل روابط عمومی های سازمان ها را با یکدیگر فراهم نماییم.

وی همچنین به جایگاه روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در میان سایر روابط عمومی ها اشاره کرد و ادامه داد: روابط عمومی این اداره به دلیل داشتن جایگاه ویژه باید ارتباط و تعاملش را با سایر روابط عمومی ها و خبرنگاران گسترش دهد.

سایت های خبری استان البرز در چارچوب قانون قرار گیرند

کاشانی در بخش دیگری ضرورت مجوز سایت های خبری را مورد تأکید قرار داد و گفت: تمامی سایت های خبری استان البرز باید برای فعالیت خود مجوز دریافت کنند و در چارچوب قوانین به انتشار اخبار اقدام کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز آموزش خبرنگاران را نیز مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: تولید خبر در استان البرز از لحاظ تولید و کیفیت نیازمند ارتقا است از این رو برگزاری دوره های آموزشی ویژه خبرنگاران در دستور کار قرار خواهد گرفت.

