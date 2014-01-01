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۱۱ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۲۹

خدابخش:

نمایشگاه کتاب امسال در اردبیل برگزار نمی‌شود

نمایشگاه کتاب امسال در اردبیل برگزار نمی‌شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل گفت: به دلیل محدودیت اعتباری نمایشگاه کتاب امسال در اردبیل برگزار نخواهد شد.

مجید خدابخش در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه باید در اعتبارات فرهنگی ابتدای سال جاری توسط استاندار قبلی پیش بینی می شد.

وی افزود: با این وجود عدم تامین اعتبار مانع از برنامه ریزی و برگزاری در این مقطع از سال خواهد شد.

خدابخش با بیان اینکه برای برگزاری نمایشگاه اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریالی درخواست شده است، اضافه کرد: تامین اعتبار در این فصل کاری مشکل بوده و نمی توان برای آن برنامه ریزی کرد.

استاندار اردبیل ابراز امیدواری کرد در سال آینده نمایشگاه کتاب با برنامه ریزی های قبلی به شکل مطلوبی برگزار شود.

وی تاکید کرد: عدم برنامه ریزی صحیح و غفلت از برگزاری این رویداد فرهنگی ضربه به بدنه فرهنگ استان است.

وی افزود: تلاش می شود با برگزاری مطلوب نمایشگاه کتاب در سال آینده فرصت سوزی سال جاری جبران شود.

کد مطلب 2206022

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