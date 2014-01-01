مدیرکل اسبق محیط زیست استان فارس دارفانی را وداع گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پدر محیط زیست استان فارس در شب رحلت حضرت رسول اکرم (ص) جان به جان آفرین تسلیم کرده و خانواده سبز محیط زیست استان را در عزای خود سیاه پوش کرد.

شب گذشته سید حسام حسینی مدیر کل اسبق اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس در اثر عارضه حمله قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد .

وی متولد 1327شهرستان ارسنجان بود که 36 سال سابقه خدمت در سازمان حفاظت محیط زیست کشور را در کارنامه خود دارد آخرین پست سازمانی حسینی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس بود که در سال 1388 بازنشسته شد اما به دلیل علاقه به محیط زیست هرگز از فعالیت دست نکشیده و همچنان با عنوان مشاور و مسئول پروزه بین المللی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس در استان فارس و عضو اتاق فکر محیط زیست سالها تجارب خود را به عشق طبیعت و طبیعت دوستان در طبق اخلاص نهاده بود.