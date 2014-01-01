به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح چهارشنبه در بازدی از تونل قلاجه اظهار داشت: تونل قلاجه سومین تونل بزرگ کشور است و یکی از مهمترین طرح های عمرانی و راه سازی استان است که به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

کرمی افزود: با بهره برداری از این طرح مهمترین نقطه حادثه خیز قلاجه حذف می شود.

این مسئول اظهار داشت: با بهره برداری از این تونل محور ارتباطی ایلام به کرمانشاه 12 کیلومتر کوتاه‌تر می شود.

وی ادامه داد: تونل قلاجه یکی از پروژه های مهم و تاثیرگذار در توسعه استان است و طول تونل دو هزار و 500 متر است و نقش به سزایی در توسعه ترافیک استان دارد.

کرمی اضافه کرد: برای این تونل تاکنون 14 میلیارد تومان هزینه شده است و کل اعتباری که برای تکمیل این تونل نیازخواهد بود 30 میلیون تومان است.

وی عنوان کرد: کار حفاری 230 متراز تونل انجام گرفته است و این پروژه مشکل تامین اعتبار داشت که جلسه ای برای آن برگزار شد.

کرمی اظهار داشت: ظرف دو ، سه روز آینده کار گشایش و حفاری تونل انجام گرفته است و مراسمی را با حضور مسئولان کشوری و استانی برای بهره برداری از این تونل برگزار خواهیم کرد.