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۱۱ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۴۷

کرمی:

محور ارتباطی ایلام به کرمانشاه 12 کیلومتر کوتاه‌تر می شود

محور ارتباطی ایلام به کرمانشاه 12 کیلومتر کوتاه‌تر می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری ایلام گفت: با بهره برداری تونل قلاجه محور ارتباطی ایلام به کرمانشاه 12 کیلومتر کوتاه تر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  احمد کرمی صبح چهارشنبه در بازدی از تونل قلاجه اظهار داشت: تونل قلاجه سومین تونل بزرگ کشور است و یکی از مهمترین طرح های عمرانی و راه سازی استان است که به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

کرمی افزود: با بهره برداری از این طرح مهمترین نقطه حادثه خیز قلاجه حذف می شود.

این مسئول اظهار داشت: با بهره برداری از این تونل محور ارتباطی ایلام به کرمانشاه 12 کیلومتر کوتاه‌تر می شود.

وی ادامه داد:  تونل قلاجه یکی از پروژه های مهم و تاثیرگذار در توسعه استان است و طول تونل دو هزار و 500 متر است و نقش به سزایی در توسعه ترافیک استان دارد.

کرمی اضافه کرد: برای این تونل تاکنون 14 میلیارد تومان هزینه شده است و کل اعتباری که برای تکمیل این تونل نیازخواهد بود 30 میلیون تومان است.

وی عنوان کرد: کار حفاری  230 متراز تونل انجام گرفته است و این پروژه مشکل تامین اعتبار داشت که جلسه ای برای آن برگزار شد.

کرمی اظهار داشت: ظرف دو ، سه روز آینده کار گشایش و حفاری تونل انجام گرفته است و مراسمی را با حضور مسئولان کشوری و استانی برای بهره برداری از این تونل برگزار خواهیم کرد.

کد مطلب 2206031

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