تعطیلی مدارس پیش دبستانی و دبستانی تبریز به دلیل آلودگی هوا

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل مدیریت بحران استانداری اذربایجان شرقی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: به دلیل افزایش آلاینده های جوی و آلودگی هوا همچنین مدارس راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه ها نیز در صورت نداشتن امتحان پایان ترم و آزمون تعطیل اعلام شد.

خلیل ساعی افزود: ساعات کاری ادارات و سازمان‌های دولتی و دانشگاه‌های تبریز نیز امروز با دو ساعت تاخیر آغاز شد و کلیه بانک‌های شهر تبریز نیز با یک ساعت تاخیر کار خود را آغاز کردند.

وی همچنین ادامه داد: مراکز نظامی، انتظامی، بهداشتی و درمانی همانند روزهای گذشته به فعالیت عادی خود ادامه خواهند داد.

گفتنی است، کلیه مراکز علمی، آموزشگاهی، کانون های پرورش فکری کودکان و کتابخانه های تبریز نیز تعطیل است.