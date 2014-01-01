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۱۱ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۰۱

صفری:

دو میلیون و 500 بوته گل در بلوار و میادین شهر گرگان در حال کاشت است

دو میلیون و 500 بوته گل در بلوار و میادین شهر گرگان در حال کاشت است

گرگان – خبرگزاری مهر: مدیرﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرک ھﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷهرداری ﮔﺮﮔﺎن گفت: 2 میلیون و 500 بوته گل بنفشه، مینا، شب بو و میخک در بلوار و میادین شهر در حال کاشت می باشد.

موسی الرضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام مطلب فوق افزود: سالانه 5 میلیون بوته گل در شهر گرگان جهت زیبا سازی فضای سبز نشا می شود.

وی فصل نشا این بودته ها 2 بار در سال اعلام کرد و افزود: جهت خرید، کاشت و نگهداری این بوته ها سالانه 5 میلیارد ریال هزینه می شود.

صفری مساحت فضای سبز سطح شهر گرگان را 176 هکتار دانست و ادامه داد: فاز 2 پارک های گلها، جامی، بهاران به پایان رسیده است.

وی از خاتمه کار فضای سبزشهرک  بهاران، ضلع غربی بلوار آق قلا و میدان ولی عصر در 8 ماهه نخست سال جاری خبر داد و اذعان داشت: پارک قزاق محله، انجیراب، شهرک میلاد، رسالت 56، عدالت 58 در دستور کار قرار دارد.

مدیرﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎرک ھﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷهرداری ﮔﺮﮔﺎن یادآور شد: 90 درصد کارهای عمرانی پارک بانوان در فاز اول انجام شده است.

وی تعداد پارکها و فضای سبز شهرستان گرگان را نزدیک به 55 قطعه اعلام کرد و افزود: میدان بسیج، یکی از قطعه های فضای سبز در گرگان است که وسعت آن 50 هزار متر است.
 

کد مطلب 2206035

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