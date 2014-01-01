به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور با اعلام محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته تاکید کرد: در محور هراز، تردد همه خودروها از ساعت 13 جمعه از رودهن (محدوده مشاء)، به‌سمت آمل ممنوع است و تردد از ساعت 15 جمعه تا یک بامداد شنبه از آب اسک تا رودهن (محدوده مشاء)، یکطرفه خواهد بود.

تردد وسایل نقلیه سنگین به استثنای حاملان سوخت یا مواد فاسدشدنی نیز ممنوع اعلام شده است. بر این اساس، در محور کندوان، تردد انواع تریلر‏، کامیون وکامیونت همچنان ممنوع است.

همچنین در محور هراز، تردد تریلرها ممنوع است و تردد کامیون ها و کامیونت ها از ساعت 6 تا 24 روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و همچنین از ساعت 6 جمعه تا یک بامداد شنبه ممنوع اعلام شده است. در محور سوادکوه تردد تریلرها از ساعت 6 تا 24جمعه ممنوع است.

در محور زاهدان- زابل و برعکس، تردد همه تریلرها و کامیونها از ساعت 16 تا 20 جمعه ممنوع اعلام شده؛ ضمن اینکه تردد همه تریلرها و کامیونها از ساعت 7 تا 24 جمعه از محور قدیم قزوین _ رشت و بالعکس، ممنوع است.

تردد همه تریلرها و کامیون ها از ساعت 7 تا 24 جمعه از محور آستارا _ اردبیل و بالعکس، ممنوع است. همچنین در محور سلفچگان _ قم ، تردد همه تریلرها و کامیونها از ساعت 14 تا 24 جمعه ممنوع و محور جایگزین، سلفچگان _ ساوه، توصیه شده است.

تردد موتورسیکلتها تا ساعت دو بامداد شنبه از محورهای کرج- چالوس (کندوان)، هراز، فیروزکوه و تهران - سمنان - مشهد و بالعکس، ممنوع اعلام شده است.

بر این اساس، شهروندان می توانند اطلاعات جاده و وضع آب وهوای کشور را از سامانه تلفن 141 و 84498661 و همچنین با پیامک به سامانه 1000141 پیگیری کنند.