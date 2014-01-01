عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- سخنگوی وزارت خارجه هند از شرکت دهلی نو در کنفرانس بین المللی ژنو 2 درباره سوریه خبر داد.



- 27 عضو طالبان سلاح های خود را زمین گذاشته و به پروسه صلح پیوستند.



- پرویز مشرف اتهامات علیه خود در رابطه با خیانت به کشور را رد کرد.



- شورای امنیت حمله به صلح بانان سازمان ملل و اتحادیه آفریقا در سودان را محکوم کرد.



- بر اثر انفجار بمب در شمال غرب پاکستان سه نفر کشته شدند.



- بر اثر انفجار بمب در مسیر خط لوله گاز مصر به اردن صدور گاز به این کشور متوقف شد.



- هزاران نفر از مردم شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر ترکیه تظاهرات ضد دولتی را در اعتراض به فساد مالی در این کشور برگزار کردند.



- رهبر کره شمالی درباره بروز فاجعه هسته ای در شبه جزیره کره هشدار داد.



- وزیر خارجه آمریکا وارد سرزمین های اشغالی شد.



- شورشیان جنوب سودان شهر بور را گرفتند.

- رژیم بحرین تدابیری را برای جلوگیری از استفاده از اینترنت اتخاذ کرد.

- زمان انتخاب اعضای کمیته تدوین قانون اساسی لیبی مشخص شد.