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۱۱ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۰۹

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است.

- سخنگوی وزارت خارجه هند از شرکت دهلی نو در کنفرانس بین المللی ژنو 2 درباره سوریه خبر داد.

- 27 عضو طالبان سلاح های خود را زمین گذاشته و به پروسه صلح پیوستند.

- پرویز مشرف اتهامات علیه خود در رابطه با خیانت به کشور را رد کرد.

- شورای امنیت حمله به صلح بانان سازمان ملل و اتحادیه آفریقا در سودان را محکوم کرد.

- بر اثر انفجار بمب در شمال غرب پاکستان سه نفر کشته شدند.

- بر اثر انفجار بمب در مسیر خط لوله گاز مصر به اردن صدور گاز به این کشور متوقف شد.

- هزاران نفر از مردم شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر ترکیه تظاهرات ضد دولتی را در اعتراض به فساد مالی در این کشور برگزار کردند.

- رهبر کره شمالی درباره بروز فاجعه هسته ای در شبه جزیره کره هشدار داد.

- وزیر خارجه آمریکا وارد سرزمین های اشغالی شد.

- شورشیان جنوب سودان شهر بور را گرفتند.

- رژیم بحرین تدابیری را برای جلوگیری از استفاده از اینترنت اتخاذ کرد.

- زمان انتخاب اعضای کمیته تدوین قانون اساسی لیبی مشخص شد.

کد مطلب 2206060

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