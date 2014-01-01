به گزارش خبرنگار مهر، صادق غلامی جاکی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های راهداری شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر به مهمترین نقاط پرحادثه شهرستان اشاره و اظهار داشت: محورهای بادوله – کاکی، خورموج – مل گل و فلکه خالو حسین – پلیس راه مهمترین نقاط پرحادثه این شهرستان بوده است.

وی با اشاره به اینکه محور بادوله – کاکی با پیشرفت فیزیکی خوبی در حال انجام است و محور فلکه خالو حسین – پلیس راه نیز در حال خرید قیر برای آسفالت بوده، افزود: محور خورموج – مل گاودان نیز علاوه بر اینکه بعنوان ورودی و خروجی شهر خورموج از سمت کنگان بوده، بسیاری از روستاهای پرجمعیت به‌ویژه محمد آباد– بحیری – مل گاودان در این مسیر قرار داشته و دارای ترافیک بالایی بوده و انشاء الله در آینده نزدیک پیمانکار پروژه مشخص خواهد شد.

زلزله شنبه 80 میلیارد ریال به راه‌ها و ابنیه خسارت وارد کرد

غلامی تصریح کرد: در سال جاری در بخش شنبه و طسوج شاهد حادثه تلخ زلزله وسیل بودیم متأسفانه خسارتی بالغ بر 80 میلیارد ریال به راهها و ابنیه فنی شهرستان وارد کرد که در این زمینه تلاشهای زیادی برای ایمن‌سازی محورهای شهرستان انجام شد.

وی اضافه کرد: در 9 ماهه سال 92 نقاط پرحادثه زیادی در شهرستان حذف و یا اصلاح شد که مهمترین آنها تعریض محور بنیاد به طول دو کیلومتر و عرض تعریضی دو متر که تا پایان مرحله مخلوط ریزی انجام شده و آمده قیرپاشی است.

اصلاح ورودی روستای بابمنیر از بزرگراه

غلامی اصلاح ورودی روستای بابمنیر از بزرگراه که آسفالت آن نیز انجام شده، اصلاح ورودی روستای مل گاودان تا پایان مرحله مخلوط ریزی پیشرفت فیزیکی دارد و آماده قیرپاشی است واصلاح تقاطع چاووشی – درازی که تا پایان مخلوط ریزی پیشرفت فیزیکی دارد و آماده قیرپاشی می باشد را از دیگر این نقاط پرحادثه عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: آسفالت دوربرگردان روستای حسین زائری به‌طول 500 متر و دوربرگردان بادوله و همچنین آسفالت دوربرگردان‌های واقع در محور خورموج – حسین زائری و آسفالت تقاطع کردوان به‌طول یک کیلومتر که دارای چهار لوپ بوده و یکی از نقاط دارای تصادف زیاد به‌صورت کامل اصلاح شده است.

نصب تاور روشنایی برای بالا بردن ایمنی در نقاط تقاطع

وی از دیگر موارد مهم در بحث نقاط پرحادثه زودبازده نصب تاور روشنایی برای بالا بردن ایمنی در نقاط تقاطع چاووشی- درازی، ورودی روستای نودرار، ورودی روستای بابمنیر، تقاطع پل سنا با محور کشتو- بشک بوده که به‌صورت مشارکتی با دهیاری‌ها انجام شده و هر چهار نقطه فونداسیون و نصب پایه که در تعهد اداره راه و شهرسازی بوده انجام شده است، عنوان کرد.

غلامی بیان کرد: با تلاش شبانه روزی پرسنل راهداری شهرستان الحمدالله توانستم امسال به عنوان راهدار نمونه کشوری از سوی سازمان راهدای و حمل ونقل کشور انتخاب شویم.