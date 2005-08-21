/ اختصاصي مهر / بررسي موارد سوء استفاده از مجوزهاي نشر توسط سازمان بازرسي كل كشور

عضو هيات ويژه سازمان بازرسي كل كشور مستقر در وزارت ارشاد ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با اعلام اين خبر افزود : مردم مواردي كه افرادي با استفاده از مجوزهايي كه با اسامي نزديكان واقوامشان دريافت كرده اند را به هيات بازرسي كل كشور اطلاع بدهند و ما با بررسي اين موارد راهكارهايي را بررسي مي كنيم كه به اين سوء استفاده ها پايان دهيم .



وي با اشاره به نشر " قطره " و برخي از افرادي كه منع قانوني - از نظر دريافت مجوز نشر دارند - دارند ولي با مجوزهاي اقوامشان به كار نشر مي پردازند ، گفت : اين موارد كم نيست كه افرادي - كه منع قانوني دارند - اما با اسامي ديگران به كار نشر مي پردازند و شناخت بيشتر اين موارد به ما كمك مي كند تا در آينده راه هاي جلوگيري از اين سوء استفاده ها را بگيريم .



جعفري در ادامه افزود : در گذشته با اين موارد خيلي باز برخورد مي شد و اين كه هشت هزار ناشر در كشور داريم شايد بسياري از افراد به تعداد زياد با اسامي نزديكانشان مجوز گرفته و مشغول به فعاليت باشند .

وي درباره اهميت شناخت ناشراني كه با پوشش اسامي ديگر به فعاليتي در حوزه نشر مي پردازند خاطر نشان كرد : ما از مردم مي خواهيم كه اين موارد را به ما معرفي كنند .

عضو سازمان بازرسي كل كشور درباره رسيدگي به موضوع كارمندان وزات ارشاد كه مجوز نشر دريافت كرده اند ، گفت : كارمندان ارشاد ممكن است با اسامي مادر، خواهر وديگر نزديكانشان چندين مجوز نشر دريافت كرده باشند كه به دليل اختلاف نام فاميل آنها ما در حال بررسي اين موارد هستيم .

وي درباره ديگر مواردي كه سازمان بازرسي در حال پيگري آنها است گفت : در هر موردي كه سوء جرياني مربوط به رابطه وزارت ارشاد و ناشران امر كتاب وجود دارد را بررسي مي كنيم .

جعفري در ذكر برخي از اين موارد تصريح كرد : ناشراني كه كارهايشان سريع تر انجام مي گيرد و يا رابطه هاي در ارشاد دارند و در بحث كاغذ و دريافت مجوز كتاب ها زد و بند هايي انجام مي دهند ، را مورد بررسي قرار مي دهيم .

وي تصريح كرد : هيات بازرسي كل كشورمستقر در ارشاد در همه حوزه هاي مرتبط با كتاب گزارشات را دريافت مي كنيم اما اگر در حوزه هاي به جز كتاب هم گزارش هايي دريافت كنيم ، قابل پيگيري است .

مهدي جعفري درباره نحوه ديافت گزارش ها گفت : گزارش ها را به صورت مكتوب به همراه پيوست مدارك به گزارش يا در تماس تلفي و يا مراجعه حضوري به هيات بارسي مستقر در ادامه كتاب دريافت مي كنيم .

وي در پاسخ به اين سوال كه اين هيات به بررسي محتوايي كتاب ها هم مي پردازند ؟ ، گفت : در موضوعات محتواي كتاب ها موارد مربوط به دريافت كاغذ ، وام اجاره به شرط تمليك و همه اين موارد در راستاي اهداف بازرسي است .



جعفري در پايان افزود : وقتي ما به سرنخ هاي دست يافتيم با پيگيري آن سرنخ ها پرونده ها را بيرون آورده و با رجوع به سابقه موضوع ، كار را دنبال مي كنيم .





گفتني است بيش از يك سال است گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر ، موضوع نبود رويه اي منطقي و علمي در صدور" پروانه و مجوز نشر " و آسيب هاي برآمده از آن را در گفت و گو با صاحبنظران ، كارشناسان و مسئولان مربوطه پي مي گيرد ، نمونه تازه آن مطالب اخيري است كه بر خروجي اين خبرگزاري قرار گرفته است .