بهینه‌ شدن امور فرهنگی نیازمند تقسیم کار عادلانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام محمد حسین بلک صبح امروز در نشست مشترک با اعضای شورای شهر در سالن جلسات سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان، عنوان کرد: چندین راه برای مدیریت کردن مشکلات فرهنگی وجود دارد که نمونه‌ای از آن ایجاد یک اتاق فکر با حضور اشخاص محدود و در کسوت های مختلف مانند روحانی و دانشگاهی است که در این صورت بسیاری از مشکلات فرهنگی شهر اهواز قابل مدیریت است.

وی افزود: برای سریع تر و بهینه شدن امور، افکار و کارها باید بین سازمان‌ها تقسیم شود. برنامه‌ریزی فقط در یک حوزه فرهنگی مشکلی را حل نمی کند و ما باید در شورا و کل سازمان ها و ارگان ها به یک برنامه برسیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خوزستان اظهار کرد: متمرکز کردن فعالیت های فرهنگی در یک مکان درست نیست و باید چندین تشکل کوچک را برای انجام فعالیت‌های فرهنگی در مکانهای مختلف راه اندازی کرد.

بلک گفت: امیدواریم برای برقراری هماهنگی بین ارگان ها با احترام به مصوبات شورا و در سایه این تعامل بتوان قدمی رو به جلو برداشت.

وی ادامه داد: گرایش جوانان به سمت مسجد تیازمند یک سری خدمات و تجهیزاتی است که باید به مساجد داده شود تا آنها بتوانند مسائل فرهنگی خود را با قدرت بیشتری انجام دهند که این نیازمند تخصیص اعتبارات لازم در این خصوص است. باید با اقداماتی مردم را به مسائل اعتقادی و مذهبی علاقه مند کرده و با ایجاد فضایی مطلوب حس رضایت مندی را در مردم به وجود آوریم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خوزستان تصریح کرد: تمام اطلاعات مساجد موجود است و ما باید الگوهای مساجد و مراکز فرهنگی - مذهبی را تعریف کنیم و در این رابطه به مناطقی مانند پردیس که در آنجا تعداد مساجد و همچنین نمادها و نمایه های مذهبی بسیار کم است، توجه ویژه‌ای شود و مساجد و نمادهای دینی در میدان‌های شهر باید بیشتر شوند.

بلک ادامه داد: ما باید از همه حوزه ها مشورت بگیریم، همه نظر ها سنجیده شود و بعد اقدامات به عمل آیند که در این خصوص اگر شورای شهر اهواز و سایر ارگان ها مایل به همکاری باشند با آنها به صورت برابر همکاری می کنیم و چنان چه برای طرحی اعتبار نیاز باشد ما نیز با همین مبلغ با آنها همکاری کرده و اعتبار تخصیص خواهیم داد.

