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۱۱ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۴۵

امروز /

استاندار قم با لاریجانی دیدار کرد

استاندار قم با لاریجانی دیدار کرد

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم صبح امروز با رئیس مجلس شورای اسلامی در قم دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق صالحی‌منش استاندار قم قبل از ظهر چهارشنبه در بیت پدری رئیس مجلس حضور یافت و با علی لاریجانی دیدار و گفتگو کرد.

گفتگو پیرامون مسائل استان قم از جمله مباحث مطرح شده در این دیدار بود که به صورت خصوصی برگزار شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از این دیدار با حضور در بیوت مراجع، از جمله بیت آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله علوی بروجردی و حجت الاسلام شهرستانی در مراسم روضه و عزاداری رحلت پیامبر و امام رضا(ع) شرکت کرد.

یادآور می‌شود: علی لاریجانی دیروز نیز همزمان با سالروز ارتحال پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی(ع)با حضور در بیوت آیات عظام مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی و وحید خراسانی و همچنین دفتر مقام معظم رهبری در قم، در مراسم عزاداری شرکت کرده بود.

کد مطلب 2206122

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