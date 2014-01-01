نخستین عملیات برف روبی در شمال شرق تهران انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علیرضا جاوید افزود: همزمان با با بارش نخستین برف زمستانه كه از ساعاتي قبل در شمال شرق تهران در حال باریدن است، ستاد برف روبی منطقه فعالیت خود را با تمام امکانات متشکل از معاونت های امور شهری و فضای سبز، حمل و نقل و ترافیک و فنی و عمرانی، در سطح معابر آغاز نمود .

وی گفت: همزمان با آغاز فصل زمستان، تمامی معابر سطح منطقه که احتمال ایجاد مشکلات تردد را برای شهرداری می نمود شناسایی و در مواقع لزوم امکانات و نیروها به محل های مورد نیاز اعزام می شوند .

جاوید ادامه داد: با توجه به شرایط خاص منطقه و احتمال بارش سنگین برف، ضمن آمادگی 10 سایت برف روبی در نواحی 9 گانه منطقه و آماده باش بیش از 200 دستگاه انواع خودروی برف روبی و 300 نیروی برف روب، 220 مخزن مخصوص شن نیز جهت دپوی شن مخصوص در سطح معابر محلی و بزرگراهی جانمایی شده است تا در مواقع ضروری مورد استفاده قرار گیرد .

وی گفت: با توجه به بارش نخستین برف و با تلاش شبانه روزی نیروهای خدوم منطقه، تمامی معابر و بزرگراههای منطقه 4 باز است و رفت و آمد به آسانی صورت می گیرد.

شهردار منطقه چهار افزود: شهروندانی که قصد تردد در محدوده منطقه 4 بویژه محورهای های شمال و شمال شرقی در محدوده بزرگراه شهید بابایی، شهید زین الدین، دماوند و لشکرک را دارند ضمن تجهیز خودروی خود به زنجیر چرخ، با احتیاط کامل تردد نمایند.