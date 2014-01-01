چهار تن از شهدای حادثه تروریستی دیاله عراق درچهارمحال و بختیاری تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهار تن از شهدای حادثه تروریستی دیاله عراق فردا پنج شنبه همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) درچهارمحال و بختیاری تشییع و خاکسپاری می شود.

سه تن از شهدا فردا ساعت 9 صبح ابتدا در شهرکرد از میدان 12 محرم تا چهار راه بازار این شهر تشیع و سپس به زادگاهشان در شهر هفشجان انتقال و پس از تشییع خاکسپاری می شوند.

رئيس شوراي اسلامي شهر هفشجان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: شش تن از اهالي هفشجان در حادثه تروريستي دياله عراق به شهادت رسيدند.

كورش خورشيدي اظهار داشت: از تعداد شش نفر شهيد هفشجاني تا كنون سه نفرتشيع و خاکسپاری شده است.

وی ادامه داد: بقیه شهدا فردا پنج شنبه وارد استان می شوند و همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع)ابتدا در شهرکرد تشییع و سپس به شهر هفشجان انتقال و خاکسپاری می شوند.

رئيس شوراي اسلامي شهر هفشجان ادامه داد: اين شهيدان در كنار شهيدان صنعتگر شهر هفشجان خاکسپاری می شوند.