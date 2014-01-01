دو زنجيره توليد و تامين گوشت مرغ در كردستان ايجاد شد

فرزاد معاوني در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفيت هاي استان كردستان در راستاي توليد و عرضه گوشت مرغ در اين استان اظهار داشت: با هدف ارتقاء جايگاه استان و در راستاي بهره برداري از ظرفيت هاي ايجاد شده دو زنجيره توليد و تامين گوشت مرغ در كردستان ايجاد شده است.

وي ادامه داد: ايجاد و راه اندازي زنجيره هاي توليد و تامين گوش مرغ در استان كردستان در راستای اجرائی نمودن سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اصلاح ساختار صنعت طیور کشور و با توجه به مزایایی که این زنجیره ها دارا هستند، در دستور كار قرار گرفته است.

مدير امور طيور سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان بيان كرد:با اجرايي كردن اين طرح کاهش هزینه های واسطه ای، کاهش قیمت تمام شده محصول، پائین آوردن ریسک سرمایه گذاری، امکان برنامه ریزی برای عرضه و بازاریابی، افزایش قدرت رقابتی در بازار صادراتی، افزایش کیفیت محصول و در نهایت بهبود شاخص های اقتصادی تولید نظیر درصد تلفات، ضریب تبدیل و سایر موارد به صورت عملي مورد توجه قرار مي گيرند.

وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان كردستان گفت: معاونت بهبود تولیدا ت دامی با توجه به زمینه ای ایجاد شده قبلی دو زنجیره تولید گوشت مرغ در شهرستان های مریوان و بانه را شناسائی و براي ثبت به مرکز معرفی شد که خوشبختانه اين طرح مورد موافقت قرار گرفت و دو زنجیره تولید دیگر در شهرستان های سنندج و سرو آباد در حین شکل گیری است.

معاونی با بيان اينكه اجرايي كردن طرح زنجيره تامين گوشت مرغ باعث مي شود هماهنگي بسيار خوبي در اين زمينه صورت گيرد، افزود: این زنجیره ها شامل کشتارگاه صنعتی مرغ، کارخانه خوراک طیور، مرغ مادر، واحدهای تجاری مرغ گوشتی و امکانات مربوط به عرضه شامل ماشین حمل داشته و فروشگاه های سطح شهر است که در آینده نزدیک با برند مخصوص محصول را عرضه می كنند.

وي در پايان عنوان كرد: یکی از شروط اصلی برای تشکیل زنجیره تولید گوشت مرغ مالکیت حداقل دو مورد از سرحلقه های این زنجیره شامل مرغ مادر، کشتارگاه صنعتی مرغ و کارخانه خوراک مرغ است كه با اين مهم امکان عقد قرارداد و یا عقد مشارکت برای سایر حلقه های زنجیره وجود دارد.